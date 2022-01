V neděli večer Česká televize uvedla již čtvrtý díl divácky velmi úspěšného seriálu Devadesátky. V něm se objevují skutečné zločiny, které se na území Česka odehrály v devadesátých letech. Děj nejnovějšího dílu stojí hlavně na rozplétání případu tzv. orlických vražd. Pět pachatelů, pět vražd a přes dva roky usilovného pátrání policie. Jak to ale bylo ve skutečnosti?

Rozvolněná a divoká devadesátá léta vybízela lidí ke zločinecké činnosti. Na dráhu zločinu se dal i organizovaný gang sériových vrahů, kterým se začalo přezdívat orličtí vrazi, podle místa, kde své oběti zanechávali. Pětice ve složení Karel Kopáč, Ludvík Černý, Vladimír Kuna, Petr Chodounský a Irena Meierová zabíjela v letech 1991-1993. Důvodem vražd byla touha po majetku.

Když už policisté v seriálu Devadesátky měli tip, že by sudy s ostatky mohli být na dně Orlické přehrady, objevilo se pár problémů. Reálně hrozilo, že nebude možné případ objasnit, protože policejní potápěči se mohou ponořit jen do hloubky 30 metrů, kdežto hloubka na Orlíku dosahovala necelých 75 metrů. Ve skutečnosti se policejní potápěči mohou potopit do 40 metrů, ale neměli tehdy tak dobré vybavení. V seriálu ale i ve skutečnosti tak přišli na pomoc báňští potápěči.

Nejprve Orlík, později Žďákovský most

Nejdříve pátrání v seriálu probíhá na samotné přehradě Orlík, později se ale tým přesunul ke Žďákovskému mostu, kde je hloubka řeky lehce přes 40 metrů. Stejně jako tomu bylo ve skutečnosti, tak seriálový detektivové zkusili rekonstrukci odhození sudu. Z vrchu mostu shodili naplněný sud na dno řeky i s bójkou (ve skutečnosti bylo lano připevněno k lodi), která později pomohla potápěčům místo dopadu pod hladinou identifikovat. A nálezem prvního kovového sudu se zavařeným víkem nedělní čtvrtý díl končí.

Podobně jako v realitě i v seriálu vyšetřovatelé nestáli během hledání po mrtvolách o zájem médií. Proto celou pátrací akci maskovali. Pojmenovali ji „Bifenyl“ a předstírali, že jsou ekologičtí průzkumníci. „Všichni budeme mít příbramské SPZ, jsme ekologická skupina prozkoumávající podloží Orlické přehrady a snažíme se omezit výskyt sinic,“ popisuje v nedělním dílu Martin Finger, alias Kapitán Plíšek. V reálu policie médiím tvrdila, že se jen čistí dno nádrže a sbírají vzorky po ekologické havárii v roce 1986.

Louh měl gangu dodat Ivan Roubal

V adaptované verzi se pracuje s verzí, že s nápadem zalít mrtvoly louhem přišel „nějaký známý“ Ludvíka Černého. Ve skutečnosti měl údajně tento „zaručený tip“ předat orlickým vrahům nechvalně známý vrah z devadesátých let, Ivan Roubal. Sám prý skupině poskytl první pytel s žíravinou, protože bylo tehdy velmi náročné ho ve větším množství sehnat.

V reálu ale orličtí vrazi od louhu později upustili. „Slyšeli, že ten louh je schopen rozpustit tělo tak, že úplně zmizí. Později ale zjistili, když to převáželi k té přehradě, že louh s vodou reaguje, velice bouřlivě a hrozilo jim, že ten sud vlastně vybuchne na korbě toho auta. Takže další sud byl proto bez louhu,“ objasnil v minulosti vyšetřovatel Josef Doucha serveru iDnes.cz.