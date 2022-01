Po více než padesáti letech vyroste v ČR obří obloukový most, a to nad hlubokým údolím u Plas na severu Plzeňska. Bude srovnatelný se Ždákovským mostem, který překlenul Orlickou přehradu v roce 1967.

Nový, téměř půl kilometru dlouhý most vznikne na silničním tahu z Plzně do Mostu. Nenaruší přitom panorama údolí řeky Střely, jehož dominantou je Plaský klášter. Most se stane součástí obchvatu města, kterým nyní denně, a to těsně kolem vzácného kláštera, projedou tisíce kamiónů i osobních aut.

Most bude dlouhý 495,8 m. Půjde o obloukový s horní mostovkou, která bude ve výšce 87,3 m nad hladinou řeky Střely. „Takový most se už dlouho v ČR nepostavil. V této kategorii to bude největší stavba u nás. Sekundovat mu může jedině Ždákovský most přes Orlickou přehradu,“ uvedl ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v Plzni Zdeněk Kuťák.

Vozovka, cyklostezka, chodník

Na straně směrem k Plasům bude na mostu tři metry široký chodník, který poslouží i jako cyklostezka. Plánuje se tady i vyhlídková plošina. Mezi chodníkem a silnicí mají vyrůst vysoká svodidla, aby lidé nemohli do vozovky.

Na začátku mostu ve směru od Plzně se vybuduje parkoviště pro návštěvníky vyhlídkové plošiny. Začít se stavbou by se mělo v roce 2024 a první auta by po mostě měla jezdit od roku 2027.

Most jako atrakce

Uprostřed mostu bude do volného prostoru vystrčena vyhlídková plošina se skleněnou podlahou. „Půjde o takový nos ve tvaru lichoběžníku, na který se vejde 15 lidí. Původně jsme zvažovali mít sklo i na části chodníku. Pak jsme si řekli, že by se nám tam mohli lidé bát. Na plošině to tak bude o to silnšější zážitek. A ti, co se bojí, tak budou stát jen u zábradlí na chodníku,“ řekl Kuťák.

Žďákovský „konkurent“

Překonává Orlickou přehradu a je součástí silnice z Plzně do Tábora. Auta po něm začala jezdit v roce 1967. Tehdy byl považován za největší obloukový most na světě.

Nyný je na 27. místě na světě a první v ČR. Je dlouhý 542,9 m a silnice je ve výšce 50 m nad hladinou. „Ten v Plasích bude sice o 47 m kratší, než Žďákovský, ale zase bude o 37 m vyšší,“ dodal Kuťák.

VIDEO: Takhle má obchvat města Plasy s obřím mostem vypadat.