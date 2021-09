Doplnit tramvajové linky o chybějící číslo 3 chce Plzeň. Vozy s trojkou by zajížděly na sídliště Vinice, kde se očekává další rozvoj bytové výstavby, a jehož obyvatelé jsou dosud odkázáni na automobily a autobusové spoje.

Jen autobusy přitom denně z Vinic do centra přepraví na čtyři tisícovky cestujících a spotřebují tisíc litrů motorové nafty. Když ve špičce uvíznou v zácpě, stává se z cestování pro pasažéry horor. Tyhle neduhy by u tramvají odpadly.

Ve hře je tak znovu 30 let starý záměr vybudovat od Karlovarské třídy na Vinice 1,5 km dlouhou dvoukolejnou trať.

„Z Vinic k nádraží by si cestující tramvají mohli zkrátit cestu až o 7 minut. Elektrický pohon navíc eliminuje výfukové plyny z autobusů nejen v centru města, ale i na Vinicích,“ řekl náměstek primátora Michal Vozobule.

Tramvaje byly v plánu

Rozšíření tramvajové trati na Vinice bylo v plánu už při budování ulice Na Chmelnicích, zelený pás uprostřed půjde dobře využít. „Navíc ukončení linky číslo 3 tam lze bez klasické točky, jak ji v Plzni známe. Tramvaje se na konečné fyzicky otáčet nemusejí, směr jízdy změní jen řidič, který se přesune na druhé stanoviště obousměrného vozu,“ popsal chystaný záměr Jan Hakl ze Správy veřejného statku města Plzně.

Nový tramvajový úsek začne křižovatkou s Karlovarskou, konečná bude umístěna za křižovatkou s ulicí Znojemská. „V návrhu jsou zastávky u křižovatek Nad zoo, Brněnská, Sedlecká a Znojemská umístěné tak, aby k nim převážná většina obyvatel sídliště Vinice měla pohodlnou docházkovou vzdálenost,“ vysvětlil Hakl.

Vyjedou do roku 2030?

Druhá konečná je plánovaná na Mikulášském náměstí, kde vznikne odstavná kolej pro čekající tramvaj. Ke studii nové trati se teď vyjádří odborníci a veřejnost.

Pokud vše poběží jako na drátkách, mohli by se první cestující z Vinic do centra Plzně tramvají svézt do konce desetiletí.

Zájemci se mohou s projektem blíže seznámit od 14. do 22. září, vždy od 7 do 19 hodin v propagační tramvaji, která bude stát Na Chmelnicích u zastávky Brněnská. Projednání s veřejností je naplánováno na čtvrtek 16. září a v pondělí 20. září od 14 do 18 hodin. Informace o projektu jsou zde.

