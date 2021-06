Poslední rekonstrukce katedrály proběhla před více než sto lety. Tři roky desítky stavbařů, řemeslníků a restaurátorů procovalo na interiéru katedrály. „Uvnitř bylo rekonstruováno naprosto všechno. Není místo, kde by se na něco nesáhlo,“ řekl architekt Jan Soukup, který na práce v chrámu dohlížel.

„Můj první dojem je, že celý vnitřek prokoukl, zesvětlal, rozzářil se. Myslím si, že se to všechno povedlo. Těší mě, jak po práci restaurátorů prokoukl renesanční epitaf z roku 1612. Je to jediný kus, který tady zbyl, když se kolem roku 1870 čistil interiér. Kdyby tehdy epitaf nezachránili, zmizel by jeden kus naší historie,“ dodal Soukup.

S kartáči na památku

Nejdříve řemeslníci museli očistit 2500 metrů čtverečních zdí a sloupů. To nebylo vůbec jednoduché. „Všechny nové metody a postupy selhaly. Nejlepší tak bylo chopit se kartáčů a šedivý odstín se stěn seškrabat. Všechno bylo totiž pokryté vrstvou mastné „škodovácké špíny“. Ta se sem dostala v minulém století z kouře, které vypouštěla do vzduchu plzeňská Škodovka. Jeden kámen jsme nechali v původním stavu pro srovnání,“ podotkl Soukup.

Kromě zdí se restaurovaly také malby, sochy, obrazy a oltáře. „Stovka kusů jsme odtud odvezli jinam, kde se zrestaurovaly, pak jsme je přivezli a osadili na zdi. Jiné jsme opravili na místě. Jako třeba renesanční oltář z roku 1612 v postranní lodi chrámu,“ uvedl Soukup.

Rekonstrukcí prošel i hlavní oltář katedrály. Z něj byly sejmuty sochy a byly opraveny zvlášť. Jednou z nich byl i největší poklad chrámu, Plzeňská madona, kterou nejspíše vyrobil sám Petr Parléř ve svatovítské huti v Praze před rokem 1384.

Vytápěné lavice

Opravila se také okna na jižní straně katedrály. „Byly poškozené od petard a rachejtlí z bujarých silvestrovských oslav z minulých let,“ prozradil Soukup. Katedrála dostala ale i něco nového.

„Třeba lavice z roku 1690 jsou teď elektricky vytápěné. Všechny rozvody vedou pod podlahou. Je zde také nová zpovědnice a nové osvětlení. To má několik předprogramovaných variací, například pro běžné mše, turistické prohlídky, pro noční či slavnostní mše s biskupem,“ vysvětlil Soukup. Nové je také moderní křeslo pro biskupa, které v chrámu chybělo od roku 1993, kdy se po vzniku diecéze stal farní kostel katedrálou.

Střely v chrámu

Zajímavostí jsou také stopy po střelných zbraních ve zdivu chrámu. „Jsou zde díry po kulkách a dokonce jsme našli i několik kulek. Začali jsme pátrat, kde se tu vzaly. Můj bratr si vzpomněl, že mu strýc vyprávěl o události z 6. května 1945. Tehdy se konala bohoslužba, do chrámu vtrhli němečtí vojáci a začali lidi vyhánět ven. Při tom stříleli do stropu,“ objasnil Soukup.

Přispěla Evropská unie

Katedrála sv. Bartoloměje se začala stavět jako farní kostel údajně už v roce 1295. „Tehdy byla založena Plzeň, tak pochybuji o tom, že hned ten samý rok se začalo se stavbou chrámu,“ uvedl Soukup. Jisté je, že katedrálu stavěli po roce 1340 němečtí rytíři.

Za třicetileté války v roce 1618 dobyla Plzeň protestantská vojska a z chrámu se stala kalvínská modlitebna. Sochu Plzeňské madony věřící ukryli. První velká oprava chrámu proběhla v letech 1879 až 1883, když spadl štít lodi a prorazil klenbu. Poslední velká rekonstrukce proběhla v letech 1914 až 1919. Teď po třech letech skončila rekonstrukce, která přišla na 103 miliónů korun. Příspěvek Evropské unie tvořil 95 procent.

