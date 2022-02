Výbuch, ke kterému došlo 7. února 1992 v rodinném domku nedaleko Prahy, se postupem vyšetřování kriminalistům podařilo spojit s orlickými vrahy. Obětí se stala matka Vladimíra Kuny, jednoho z členů gangu. Anna Medková v Mnichovicích provozovala prosperující sadomasochistický salón, do kterého docházeli i intelektuálové. Peníze, které si provozem podniku matka vydělala, chtěl Kuna získat. Proto jí v den jejích narozenin poslal balík s bombou.

K výbuchu rodinného domu v Ondřejovské ulici v Mnichovicích se kriminalisté dostali přes výpovědi členů gangu známého jako orličtí vrazi. Dlouhou dobu šlo o nevyřešený případ. „Anna Medková byla matka Vladimíra Kuny, která provozovala sadomasochistický salón v Mnichovicích,“ uvedl bývalý elitní kriminalista Josef Doucha v dokumentárním seriálu Polosvět.

„Já jsem viděl tu knihu hostů, a šlo o lidi s akademickými tituly, šlo o takové ty, kteří dostávají obojek na krk a lezou po zemi a ta domina je tluče. Ona vůbec nebyla použitelná jako prostitutka, protože to byla venkovská paní těch venkovských rozměrů,“ popsal Svoboda.

K výbuchu došlo poté, co Medková otevřela balík, který jí přišel poštou. Bylo to v den jejích narozenin, 7. února 1992. Strůjcem výbušniny ze semtexu a tritolu byl Karel Kopáč coby bývalý příslušník Útvaru rychlého nasazení, odesílatelem balíčku byl Kuna.

Zbavit se matky chtěl hlavně kvůli domku na vesnici, nechtěl totiž čekat, až matka zemře a on bude dědit. Do domu, kde byl sadomaso koutek, vodil i svou malou dceru. „Zaujalo nás, že když provozovala tyto služby, někdo tam byl přivázaný a polosvlečený na trámu, načež za ní přišel Kuna s dítětem, malou holčičkou,“ řekl v pořadu České televize kriminalista Jan Štoček.

Matka po výbuchu utrpěla vážná zranění a ležela v nemocnici. Kuna dostal strach, že by všechno mohlo prasknout, a tak šel za Ludvíkem Černým, vykonavatelem vražd naplánovaných gangem orlických vrahů. „Přemlouval ho, aby šel do nemocnice a tam ji dorazil, protože to sám nedokázal,“ doplnil režisér Svoboda. Medková nakonec zemřela sama v nemocnici o pět dní později.

Orličtí vrazi mají na svědomí pět vražd, dvě oběti narvali do sudů a jednu zabalili do pletiva. Pak je házeli ze Žďákovského mostu do orlické přehrady. Skoro všichni odsouzení jsou dnes už na svobodě, Ludvík Černý dostal doživotí. Karel Kopáč spáchal ve vězení sebevraždu.