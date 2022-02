K prvnímu mordu orlických vrahů došlo 5. dubna 1991 na pražském Zličíně. Podnikatel Aleš Katovský se s gangem přátelil a dělal Kopáčovi bodyguarda.

Vrazi Katovského vylákali do Kopáčova domu v Rudné, kde si měl s Černým předat valuty. Černý u sebe samozřejmě neměl dost peněz, a tak se trojice vydala zpět do Prahy, kde si měl Černý finance obstarat. Místo toho však řídícího podnikatele střelil zezadu do hlavy u železničního přejezdu, kde se sbíhají pražské ulice Na Radosti a Plzeňská.

Kopáč s Černým pak tělo na skládce zabalili do role pletiva, uložili do kufru auta a odjeli na Žďákovský most.Tělo pachatelé následně svrhli do orlické přehrady. Tam ho v zaří roku 1995 objevila policie.