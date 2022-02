Případ zdánlivě podobající se orlickým vraždám řešili kriminalisté jihočeské mordparty. Stejně jako pražští kriminalisté v minulosti se i oni dozvěděli o informaci z nedůvěryhodného zdroje – „týpka“ z drogové scény z Jindřichova Hradce.

Kontakt jim měl říct o těle v sudu a jeho zakopání. „Kriminalisté se pustili do skutečně mravenčí práce a jejich úsilí je přivedlo v říjnu loňského roku k jedné nemovitosti v jindřichohradeckém okrese,“ popisuje práci svých kolegů tiskový mluvčí Jiří Matzner. V domě byla „relativně nová betonová podlaha“, pod kterým byl modrý plastový sud a uvnitř tělo zabalené do látky.

10 let stará vražda

Ohledáním místa činu a soudní pitvou se kriminalistům obraz celé scény trochu doostřil. Zjistilo se, že mrtvým mužem je 26letý Slovák s bodným zraněním v hrudníku. „Kriminalisté zjistili i totožnost této oběti, pocházel ze Slovenska a narodil se v roce 1986. Zjistit s kým se stýkal, jak se objevil v Jihočeském kraji, kdo a kde ho naposledy viděl, to vše si vyžádalo další týdny práce,“ pokračuje mluvčí.

Podle policistů jde o případ z roku 2012, žena (29) z Jindřichova Hradce doma uspala svého přítele a dala znamení komplici (34), taky ze Slovenska, a ten spícího soka zabil ranou nožem do hrudníku. „Ve sklepě domu ho pak v plastovém sudu zakopal metr pod podlahu a zalil betonem. Zda se inspiroval známými orlickými vraždami, to možná řekne až u soudu. Na obviněného muže podali kriminalisté soudu podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby. Od soudu by mohli oba odejít s trestem odnětí svobody v délce deseti až osmnácti let,“ zakončil mluvčí.

Podle TV Nova byla motivem s největší pravděpodobností žárlivost. Během doby, co byl zavražděný ve vězení, si jeho partnerka měla najít nového přítele. Když byl pak Slovák propuštěn, rozhodla se ho dvojice zbavit.

Jak informovala FTV Prima, soud vzal do vazby pouze jednoho z podezřelých, a to čtyřiatřicetiletého muže.

A proč spojitost s orlickými vraždami? Tehdy tříčlenný gang v podání Ludvíka Černého, Karla Kopáče a Vladimíra Kuny vraždil podnikatele. Tři z nich hodili ze Žďákovského mostu na dno orlické přehrady. Dva v zavařeném sudu, jednoho zabaleného v pletivu. V jednom ze sudů byl louh, který měl mrtvolu rozpustit.

VIDEO: Orličtí vrazi. Legendární případ české kriminalistiky