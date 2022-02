Ve středu vpodvečer došlo ve vlaku pendolino směřujícím z Prahy do Ostravy k dramatické události. Jeden z cestujících (72) začal nožem vyhrožovat sebevraždou. Vlak skončil odstavený v Zábřehu na Moravě. Cestující Martin a paní Holá Blesku popsali, co se uvnitř vlaku dělo. Průvodčí se snažil muži jeho sebevražedné sklony vymluvit, nakonec se senior před policisty bodl do hrudníku a ve vážném stavu skončil v nemocnici.