Mostečan (38) putoval do vazby za to, že připravil stovky lidí o teplou vodu. U výměníkové stanice chtěl totiž krást kabely, a tak některé z nich přestřihl. Do objektu sklouzl po hromosvodu, lupu si ale moc neužil, byl záhy zadržen. Na krku toho má ale daleko víc.