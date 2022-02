K tragédii došlo v noci ze soboty na neděli v malé obci na Chebsku. Rodina byla podle místních obyvatel normální, ničím nevyčnívala a žila spořádaným životem. Až do sobotní noci. „Měli rádi alkohol, jinak to byli slušní lidé. Kluk byl trochu sígr,“ popsala Aha! místní obyvatelka.

V sobotu probíhala u starousedlíků rodinná oslava, která se podle všeho zvrtla, došlo k hádce, a nakonec i k samotné tragédii. Do chlapce měl vjet nekontrolovatelný vztek, vzal do ruky nůž a svou babičku (54) ubodal k smrti!

„Pachatele jsme krátce po činu zadrželi,“ popsal policista Jakub Kopřiva s tím, že k případu už nebudou poskytovat žádné další informace s ohledem na to, že je chlapec nezletilý. Na žádost rodiny byl převezen do psychiatrické léčebny, odtud zřejmě poputuje do detenčního zařízení, kde patrně zůstane až do svých 18. narozenin.

Podle informací Aha! se po zadržení k celému otřesnému činu přiznal, měl navíc uvést, že s babičkou neměl ideální vztah. S trestní odpovědností je to u nezletilých osob jinak. Mladší 15 let není trestně odpovědný, místo vězení tak většinou končí ve výchovném zařízení až do své plnoletosti.