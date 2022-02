Ludvík Černý se po dvaceti letech vězení v roce 2017 pokoušel dostat na svobodu. Z vězení se chtěl dostat na podmíněné propuštění, ale marně. Soud jeho žádost zamítl. Černý, který si po nástupu do výkonu trestu změnil příjmení na Zámečník, je tak posledním z orlických vrahů, který si stále odpykává trest.

Právě Černý byl podle rozsudku vykonavatelem mordů pěti lidí, které si skupinka vrahů vyhlédla, vytáhla z nich peníze a následně zastřelila. Jejich těl se pak vrazi zbavovali shozením do orlické přehrady v sudu s louhem.

S nápadem dávat mrtvoly do sudů s louhem přišel Vladimír Kuna, který se už dostal z vězení na svobodu. Propuštěn byl podmíněně za dobré chování. Z vězení se dostal i další člen gangu Petr Chodounský a sestra Kopáče Irena Meierová.

Trvání na nevinně

Černého kvůli jeho nevinně vyhlížejícímu obličeji známí přezdívali Mimísek. Byl to na první pohled vzorný otec od rodiny a působil jako příkladný občan. Vysloužil si ale ještě další přezdívku - Pacient. Tu měl vymyslet šéf gangu a bývalý příslušník Útvary rychlého nasazení Karel Kopáč poté, co Černý zastřelil podnikatele Leorenta Lipoveciho, vyskočil a zakřičel: „To jsem ale čtverák!“

K vraždám se Černý nikdy nepřiznal, mordy prý spáchal někdo jiný. Kopáč údajně před sebevraždou, kterou spáchal v roce 2004, v dopise napsal, že vrahem byl Lumír Werner. „Nemůžu říct, jestli to byl on, protože jsem u toho nikdy nebyl, ale Karel napsal, že vraždy spáchal Lumír Werner. Nemám důvod tomu nevěřit,“ uvedl v rozhovoru pro deník Aha Černý. Werner, který je v seriálu Devadesátky majitelem posilovny, zemřel v roce 1996. Podle informací serveru idnes.cz zemřel na následky zranění způsobených kuchyňským nožem. Při domácí hádce ho měla bodnout jeho partnerka.

Útěk z Mírova

„Co jsem opravdu viděl, tak Karel Kopáč napsal dopis, ve kterém tvrdil, že nevraždil Ludvík Černý, ale že pachatelem vražd byl Lumír Werner, ale toho zabila přítelkyně, protože to byl násilník, který ji mlátil. Celý je to propojený, kdoví, jak to bylo,“ uvedl omilostněný vrah Jiří Kajínek pro server ŽivotvČesku.cz.

Kajínek poté, co utekl z Mírova, se schoval v bytě Černého, kde bydlela jeho manželka Marie. „Bavili jsme se jen tak všeobecně a já mu řekl: Hele jsi bytař, Marie bude zrovna ve Francii. Protože zrovna v tu dobu, kdy měl utéct, neměla Marie být v bytě. Říkal jsem mu: Jenom hypoteticky, kdyby ti všechno selhalo, tak víš, kde bydlíme, otevři si to, vem si tam nějaké hadry, nějaké prachy. Ale vůbec jsem nepočítal s tím, že tam bude Marie,“ řekl Černý pro deník Aha s tím, že kdyby věděl, že bude jeho manželka doma, nikdy by tam Kajínka neposílal.