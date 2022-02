Byl prvním člověkem, kterého v oblasti od 60. let zabil žralok. Než se Simon usadil v Austrálii, aby zde trávil čas se svou milou Jessie Ho, kterou si chtěl brzy vzít, absolvoval dva turnusy v Afghánistánu. Sloužil totiž u 34. perutě RAF. Plány s krásnou přítelkyní mu navždy zhatil krvelačný žralok, který ho doslova překousl vejpůl.

Jeho teta ale uvedla, že by si muž nepřál, aby úřady žraloka zabily. „Nemyslím si, že by Simon chtěl, aby byl žralok zabit. Miloval přírodu,“ uvedla Jacqui Seagerová podle deníku Daily Mail. „Předtím se žraloky dokonce plaval. Nebylo to jeho první setkání s těmi zvířaty. On si ani nikdy nemyslel, že by mu ublížila, to se ale bohužel stalo,“ dodala.

Jeho středeční smrt v Buchan Point donutila úřady v Sydney uzavřít několik pláží, včetně slavné pláže Bondi. Začal doslova hon na žraloka. Do vody byly nasazeny speciální pasti s návnadami. Sám Simon kdysi tyto postupy tvrdě kritizoval. „Jsou k ničemu,“ uvedl dříve na sociálních sítích.

Ztracená láska

Simon měl dva důvody, proč v Austrálii zůstávat. Svou přítelkyni a posedlost oceánem. „Řekl své matce, že odcestuje do Austrálie, a to je vše. Miloval to tam tak moc, že zůstal. Potkal tam svou přítelkyni Jessie. Byli zhruba ve stejném věku a okamžitě se do sebe zamilovali,“ vysvětlila Seagerová.

Podle ní jsou jeho rodiče naprosto zdrcení. „Mluvila jsem s nimi a nemohou tomu uvěřit. Nikdy se přes to nepřenesou. Je to něco, co jim zůstane na celý život, je mi jich tak líto. Plánují tam vycestovat, ale ještě si musí vyřídit víza,“ uvedla.

Svědky útok otřásl

Jak již dříve Blesk informoval, Simon byl uznávaným instruktorem plavání a potápění. Svým studentům vždy říkal, ať mají k oceánu respekt. „Miloval vodu a potápění,“ řekla jeho kamarádka Bella Rossová.

Lidé, kteří viděli jeho smrt, byli naprosto zděšení. „Bylo to hrozné, pořád se třesu a zvracím. Je to velmi znepokojující,“ popsal své pocity svědek, který viděl, jak se voda pod Simonem zčeřila a náhle se zbarvila do ruda.

„Slyšeli jsme křik a otočili jsme se, vypadalo to, jako by ve vodě přistálo auto, velké šplouchnutí a pak už jen žralok žvýkající tělo a krev všude,“ popsal scénu rybář Kris Linto. „V žádném případě už do vody nikdy nevlezu,“ uvedl podle deníku The Sun svědek James.