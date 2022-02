Šílená tragédie otřásla před pár dny americkým Utahem. Dvanáctiletý školák a vášnivý sportovec Drayke Hardman (†12) spáchal kvůli šikaně od svých spolužáků sebevraždu. 9. února poprosil rodiče, zda by místo tréninku basketbalu mohl zůstat doma, že se necítí moc dobře. Chlapcovi rodiče souhlasili, to ale ještě netušili, co má nebohý Drayke v plánu. Ještě toho večera se pokusil spáchat sebevraždu!

Zůstali až do konce

Draykovy sestry bratříčka našly večer a okamžitě přivolaly rodiče. Ani přes okamžitý převoz do nemocnice se chlapce nepovedlo lékařům zachránit a v důsledku zranění nad ránem zemřel. Rodina s Draykem byla v nemocnici do posledních chvil a jeho matka Samie pořídila i poslední velmi emotivní fotografie s umírajícím synem. Ty se později rozhodla sdílet i na sociálních sítích.

V příspěvcích apelovala na ostatní rodiče, aby se pokusili co nejvíce naslouchat svým dětem a zabránili dalším podobným vyhaslým mladým životům. „Toto je výsledek šikany, můj hezký chlapec sváděl bitvu, kterou jsem ho nedokázala zachránit ani já,“ napsala na Facebook zdrcená maminka Samie Hardmanová. Její syn prý v minulosti chodil domu s drobnějšími poraněními, ale vždy to sváděl na zranění při tréninku. Jednou dokonce přišel i s monoklem. Že je to důsledek šikany je ale nikdy nenapadlo.

Lidé darovali miliony

„Jak si může 12leté dítě, které všichni tak vědomě zuřivě milovali, myslet, že život je tak těžký, že se z něj potřebuje vymanit?“ ptá se zničená rodina. „Moje srdce je zlomené, nevím, jak to napravit, nebo jestli to vůbec někdy půjde. Každou minutu svého života strávím učením laskavosti na památku svého syna,“ napsala zoufalá máma Samie.

Rodinná známá spustila veřejnou sbírku, aby rodina mohla získat peníze na Draykeův pohřeb. Zatím bylo vybráno přes 125 tisíc dolarů, tedy více než 2 a půl milionu korun.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí 116 111 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.