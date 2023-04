Případ novorozence odloženého s rozdrcenou hlavičkou do plzeňského babyboxu otřásl v létě 2017 i zkušenými kriminalisty. Pachatelkou bezcitné vraždy byla jeho matka Jana! Těžce zraněného chlapečka babička odvezla do plzeňského babyboxu. O těhotenství své dcery nevěděla.

Kriminlaisté Michaela Nosková a František Müller tragickou kauzu připomněli při přednášce z cyklu Plzeňské zločiny. Posluchači v sále Studijní a vědecké knihovny ani nedutali. Vražda bezbranného dítěte, navíc vlastní mámou, na všechny znovu dolehla. Ta hrůza, co si muselo nebožátko v prvních minutách krátkého života vytrpět.

„Rozdrcená hlava, masivní krevní výron pod tvrdou plenu mozkovou, dítě by ani při okamžité pomoci nemělo šanci. Podobná zranění si pamatuji z dřívějšího případu. Tehdy se matka přiznala, že novorozenci několikrát šlápla na hlavičku,“ popsal František Müller. Co přesně udělala Jana svému synovi nikdy neupřesnila...

Nechtěný syn

Hošíka do schránky odvezla a odložila babička, o těhotenství své dcery netušila. Babyboxy nesledují kamery, jen díky mravenčí práci policie se podařilo vytipovat auto, kterým vnoučka vezla. Pak do sebe vše začalo děsivě zapadat. Máma Jana těhotenství tajila, rodila doma na záchodě.

S přítelem, kterého genetické testy jako otce vyloučily, chtěli dát dítě k adopci. Tu šanci ale nakonec chlapec nedostal. Jana se sice nikdy nepřiznala, po letech soudních tahanic ji loni v červenci pravomocně poslal pražský vrchní soud za vraždu na 15 let do basy. Staršího syna hned tak neuvidí, ten mladší, zavražděný, by ve stejný měsíc oslavil páté narozeniny…

Dva chlapci, jeden zemřel

Smrtelně zraněný hoch skončil v plzeňském babyboxu ráno 23. července 2017. Ten samý den později do schránky kdosi odložil ještě jednoho chlapce. Spekulovalo se o dvojčatech, genetické testy ale vyloučily jakoukoli příbuznost obou dětí.

Policisté vypátrali matku zraněného, z výpovědí složili, co se odehrálo a obvinili ji z vraždy. Co přesně synkovi udělala, nikdy neprozradila.

Věděla, co dělá

Jana, nejmladší ze čtyř sourozenců, podle sestry od porodu prvního syna nikde nepracovala. Znalci určili, že trpí smíšenou poruchou osobnosti, je nevyzrálá, dopřávala si marihuanu.

„Znalec vyloučil rozrušení z porodu, konala zcela vědomě, to vyloučilo, že by se jednalo o vraždu novorozence matkou, za což by jí hrozil nižší trest,“ řekl Müller.

Soudní maraton

Krajský soud v Plzni poslal Janu na 17 let do basy v dubnu 2018, v červnu téhož roku to potvrdil Vrchní soud v Praze. Nejvyšší soud verdikt v lednu 2019 zrušil, Janu propustili z vězení.

Věc se vrátila ke Krajskému soudu v Plzni. Tam, po doplnění dokazování, si Jana vyslechla optět 17 let ve věznici se zvýšenou ostrahou. Vrchní soud v Praze jí poté v červenci 2022 trest pravomocně snížil o dva roky.

VIDEO: Jana v červenci 2017 u plzeňského okresního soudu, který ji tehdy jako obviněnou z vraždy syna poslal do vazby.

délka: 00:13.27 Video Video se připravuje ... Ženu obviněnou z vraždy novorozeného syna poslal soud do vazby. Romana Vébrová