Jiří (19) pobodal taxikáře, pak zabil kamaráda (†23). Chtěl jsem ochutnat krev, přiznal. U soudu dostal 28 let vězení

Je mu jen 19, ale už dvakrát vražedně útočil a nakonec zabíjel. Přitom mohl být zastaven! Havlíčkobrodský soud nechal předloni Jiřího B. jako 17letého stíhat na svobodě za útok nožem na taxikáře (47). Jako čerstvě dospělý pak mladík ubodal kamaráda (†23). Měl vztek a toužil po krvi! Pardubický soud ho zatím nepravomocně poslal na 28 let do vězení a nařídil mu ambulantní léčbu.

Mladík z Vysočiny šel až po druhém brutálním útoku do vazby. V úterý stanul před pardubickým soudem, kde se k činům přiznal. „Je mi to hluboce líto a omlouvám se. Jsem rád, že jsem teď ve vazbě, a jsem smířený s tím, co mě čeká. Chci říkat pravdu a snažím se být lepším člověkem,“ zaznělo z jeho úst.

„Byl jsem předtím hloupý feťák, který si chtěl na druhém vylít vztek. Nesl jsem špatně rozchod s přítelkyní,“ odůvodnil své jednání Jiří B., který dříve užíval několik druhů drog a antidepresiva zapíjel alkoholem.

První oběti zasadil 11 ran nožem

První útok spáchal Jiří B. předloni v listopadu. Podle obžaloby jej plánoval. Vyzbrojený kuchyňským nožem usedl dozadu do taxíku a během cesty do Havlíčkova Brodu začal řidiče zezadu bodat do krku. „Nechtěl jsem ho ale zabít, spíše vystrašit, aby auto opustil,“ vysvětloval. Taxikář se bránil, útok přežil a utekl. Jiří B. pak s taxíkem havaroval a byl zadržen.

Podruhé vražedně útočil v Chotěboři loni v březnu. Pět dní po dosažení plnoletosti vylákal svého kamaráda ven na kouření marihuany. Ve vzteku ho bodal nožem, rány směřoval do krku. „Pamatuju se, jak jsem pak u něj klečel, a bodal jsem ho. Udělal jsem to zvlášť surovým způsobem, aby to bylo rychlý. Napadlo mě pak ochutnat trochu krve, nakonec jsem to ale neudělal,“ vypověděl k vraždě mladého tatínka.

Jsem nadřazený člověk...

Jiří B. ve své úterní výpovědi šokoval popisováním svého způsobu uvažování a myšlení. „Bral jsem se jako výjimečný nadřazený člověk s modrou krví, což je i částečně pravda. Fyzicky i duševně jsem jinde než prostý člověk,“ pronesl mladík. Přiznal se pak k tomu, že se někdy v 15 letech stal členem sekty, v níž jako oběť zabíjel kočky.

28 let v base a ambulantní léčení

Pardubický soud Jiřímu B. ve středu uložil trest 28 let vězení, který je zatím nepravomocný. Státní zástupkyně i obhájce si nechali lhůtu pro případné odvolání. Mladík musí navíc podle soudu absolvovat ochranné psychiatrické léčení v ambulantní formě a nahradit škodu a nemajetkovou újmu řidiči taxíku a příbuzným mrtvého. Odškodné by se podle zjištění Blesku mělo pohybovat v rámci milionů korun.

Vraždil, protože chtěl!

U středečního soudu se Jiří B. vykresloval jako „nadřazený člověk“ a soudní senát označoval jako „prostý lid“. „Vy účelově lžete a vykreslujete se jako někdo, kdo je nejchytřejší a nejnadanější. Nelze pochopit, proč jste vraždil,“ uvedla během své řeči soudkyně.

Uvedla taktéž, že znalci muže označili jako sociopata. I když se devatenáctiletý mladík u soudu za své jednání opakovaně omlouval, soudkyni tím neobměkčil. „Vaše jednání bylo nelítosné a bez výčitek svědomí. Vaši lítost vám nevěřím. Vraždil jste, protože jste prostě chtěl,“ dodala k případu soudkyně.