Tomáše potkal rozzuřený boxer úplnou náhodou u garáží v brněnských Černovičkách loni v červenci. Muž se chystal před víkendovým rodinným výletem vyluxovat auto.

Zfetovaný Alain chvíli před tím ukradl auto, motorku a další vůz a v provozovně těžce zranil prodavače. Potom odjel ke garážím, kde chtěl vůz rozebrat. Tam potkal Tomáše. Vrhl se na něj a umlátil ho takřka k smrti. Auto i s umírající obětí zapálil a dal se na útěk. „Při zakládání ohně musel přitom vědět, že mladíka čeká jistá smrt,“ řekl žalobce Petr Bejšovec.

Žalobce dodal, že v případě obžalovaného jde o extrémní ukázku bezohlednosti vůči lidskému životu a zdraví i majetku. Způsob, jakým muž zabil poškozeného, označil za barbarský.

Děsivá vražda u garáže

Alain B. už dříve vypověděl, že má problémy s drogami a v osudný den byl pod vlivem pervitinu. Řekl, že u garáží rozebíral auto, ale muž ho vyrušil. „Začal jsem si hrát se zámkem jedné z garáží, aby to vypadalo, že tam vlastním garáž. Asi jsem ale trefil přímo tu jeho. Ptal se mě, co tam dělám," řekl obžalovaný.

Uvedl, že ho dotyčný udeřil a křičel na něj, že je zloděj. Boxer mu podkopl nohy, dostal ho na zem a mlátil ho nářadím do hlavy. Dále si však nepamatoval, že tělo dal do auta, které pak zapálil. „Zjistil jsem to, až jsem se seznámil se spisem. To jsem zjistil, co jsem udělal. Byl jsem tehdy zmatený a v tranzu,“ řekl. V osudný den si prý dal více dávek pervitinu.

Právě na drogovou závislost obhájce Alaina B. upozornil s tím, že se jeho klient. zřejmě dostal k látce, která měla jiné účinky, než na které byl zvyklý. „Trest musí být citelný, o tom není pochyb, ale soud by měl zvážit, zda to musí být trest výjimečný," řekl obhájce.

Zastavila ho až střelba

Po hrůzném činu obžalovaný dál běsnil. V nedalekém autobazaru přizabil další dva lidi, ukradl džíp a absolvoval šílenou honičku s policií. „Zastavily ho až varovné výstřely v Křenovicích,“ řekl policista Pavel Šváb.

Po nevinné oběti zůstala zlomená maminka, která navíc přišla krátce před tím i o manžela, a také snoubenka. Loni v září měli mít s Tomášem svatbu. Alain B. v závěrečné řeči uvedl, že činu lituje. „Kdyby to šlo vrátit zpět. Je mi strašně líto, co se stalo," řekl soudu.

Podle předsedkyně senátu Dagmar Bordovské šlo o vraždu zvlášť trýznivým způsobem, kdy muž chtěl zakrýt jiný trestný čin. „Soud má za to, že je vhodné uložit trest výjimečný, soudu se to jeví zcela na místě. Bylo třeba vzít v úvahu extrémní závažnost trestného činu," uvedla Bordovská. Soud muži zároveň nařídil ústavní léčení. Pozůstalým má zaplatit jako újmu 2,4 milionu korun.

