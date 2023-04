Pár s kočárkem srazila v Jihlavě dodávka! Žena letěla vzduchem několik metrů

Velikonoční pondělí v Jihlavě jen náhodou neskončilo obrovskou tragédií. Dodávka na přechodu pro chodce ve Dvořákově ulici srazila dva dospělé lidi i s kočárkem. Ženu náraz odmrštil na chodník a do betonového sloupu. Děťátku v kočárku se naštěstí nic nestalo. Sraženou museli s těžkým zraněním letecky transportovat do nemocnice.

K nehodě došlo v pondělí v Jihlavě. Mladá dvojice i s kočárkem vchází kolem odpoledne na přechod pro chodce ve Dvořákově ulici. Ani z jedné strany nic nejede, po chvíli se k nim začne přibližovat stříbrná dodávka.

Podle záběru jede stále stejnou rychlostí. Jako kdyby řidič vůbec neviděl, že se blíží ke dvěma chodcům. Dvojice s kočárkem je už skoro na konci přechodu, když v tu chvíli je šofér srazí. Ženu, která před sebou tlačila kočárek, náraz vymrští do vzduchu. Následně plnou silou naráží bokem do betonového sloupu a zůstává ležet nehybně na zemi.

Sražení muže není kvůli lampě před kamerou vidět, ale i on zůstává ležet na zemi. Kočárek se naštěstí nepřevrátil, samovolně ale začal sjíždět do silnice, kde se zastavil. Shodou náhod přímo před přijíždějícím autem. Mladý muž se po chvíli zvedne, žena už to zřejmě kvůli zranění nedokáže. Chvíli nato jim ale přiběhne na pomoc muž z jiného vozu.

„Naši záchranáři na místě ošetřili jednu těžce zraněnou osobu. Tu jsme následně letecky transportovali do nemocnice v Brně,“ popsal Blesku mluvčí záchranářů Petr Janáček s tím, že nikoho dalšího ošetřit nemuseli.

Případem se zabývají i policisté. Podle nich byla v době nehody vypnutá signalizace na semaforech. „Řidič se před křižovatkou, kde byla v danou chvíli vypnutá světelná signalizace, zřejmě plně nevěnoval řízení vozidla a ohrozil tři chodce, kteří přecházeli vozovku přes vyznačený přechod pro chodce,“ popsala mluvčí policistů Dana Čírtková.

Video z nehody zveřejnila městská policie v Jihlavě podle svého ředitele Jana Ference hlavně kvůli prevenci kriminalistiky. „Soucítíme se zraněnými a je nám nesmírně líto, že v Jihlavě došlo k takové nehodě. Protože neautorizované video už koluje sociálními sítěmi, rozhodlo se vedení městské policie zveřejnit také originál záznamu,“ popsal mluvčí města Radovan Daněk.