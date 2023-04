Tereza H. o zatčení v Pákistánu: Drsný výslech a chlípný policista

Mladou Češku zatkli v lednu roku 2018, o více než rok později byla odsouzena k osmi letům a osmi měsícům ve vězení. Rozsudek byl ale nepravomocný a Tereza se odvolala. Než však soudy její odvolání projednaly, strávila ve vězení další tři roky. Nakonec byla ale v listopadu 2021 zproštěna všech obvinění a po nejrůznějších peripetiích se vrátila do Česka.

V současné době si založila účet na platformě HeroHero a ve videopříspěvcích s fanoušky sdílí celý svůj příběh. V nejnovějším videu popisuje zatčení a první nepříjemný výslech. „Ten den byl pro mě šok, pamatuji si to, jako by to bylo včera,“ řekla Tereza o dnu, kdy ji zatkli.

Heroin jsem nikdy nezkoušela!

Tereza přiznala, že při prvním výslechu si vymyslela, co jela dělat do Pákistánu. Tvrdila, že tam dělala eskort a při odjezdu jí zaměstnavatel koupil kufr, ve kterém se našly drogy. „Ten policista se na mě tak koukl a řekl: ‚Hele, dám ti ještě jednu šanci ,říct mi pravdu‘,“ uvedla Tereza s tím, že nakonec řekla jména lidí, která znala, ale samozřejmě často věděla pouze přezdívky a adresy neznala. Snažila se pomoci, ale bohužel toho příliš nevěděla. Ptali se jí také, jestli jí pomáhal někdo na letišti. Popsala tedy muže, kterého sice neznala, ale zamával na ni, když procházela.

„Nabonzovala jsem tohoto týpka a oni ho přivezli, zeptali se mě, jestli je to on, a já jsem řekla, že jo. Posadili ho naproti a všichni odešli. Tak jsem si říkala, že mě tady nechali s týpkem, kterého jsem - dá se říct - nabonzovala a on po mně vystartuje a co já budu dělat,“ svěřila se Tereza s nepříjemným zážitkem.

Pak následovalo prohledávání kufru, což bylo zaznamenáno i na videu, které obletělo celé Česko. Tereza se na videu brání nařčením, že heroin z kufru ochutnala. „Heroin jsem nikdy nezkoušela, nevím ani, jestli se kouří, nebo se polyká,“ uvedla.

Dodala také, že zabavené drogy nikdo neodvezl do laboratoře ani nezvážil. Což byla jedna z chyb, která Tereze pomohla při odvolání. Mladá Češka se svěřila, že hodně plakala. Policista se jí ptal, proč brečí, a ona řekla, že kvůli tomu, že půjde do vězení. „On mi řekl, že do vězení nepůjdu, protože jsem cizinka. Né vůbec, akorát jsem tam pro*ebala čtyři roky,“ rozčílila se.

Svěřila se také s nepříjemným zážitkem s policistou, který se choval opravdu podivně. „Nechali mě tam samotnou s policistou, kterému bylo asi 60 nebo 65 let a měl mě hlídat. Já jsem seděla a byla na nervy a on si vytáhl mobil a nenápadně mě natáčel. A pak na mě gestikuloval, že mám roztáhnout nohy,“ popsala Tereza s tím, že nejprve to brala s klidem, když to ale udělal už třeba popáté, cítila se nepříjemně a otáčela se od něj.