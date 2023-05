Tereza H. popsala život vedle pedofilů a vrahů: Popravy a kruté mučení vězně!

V roce 2018 zadrželi pákistánští celníci Terezu H. na letišti v Láhauru za údajné pašování drog. Rodačka z Uherského Hradiště tak na necelé čtyři roky putovala do věznice Kot Lakhpat, kde se setkala s pašeračkami nebo vražedkyněmi. Během jejího pobytu ve vězení také v mužské části věznice došlo k popravě pedofila, který před smrtí v káznici prožil peklo.

Při prohlídce věznice první den Terezu její spoluvězeňkyně vzala i k celám smrti. Jednalo se o čtyři cely na malém nádvoří. „Tady jsou ženské, které dostaly trest smrti,“ sdělila Tereze spoluvězeňkyně. „Já jsem o tom v životě neslyšela, že to ještě funguje někde. Tak říkám, jak se tady zabijí a ona, že se pověsí,“ řekla Tereza ve videu s tím, že v případě žen většinou dojde ke zmírnění trestu. Buď si odsedí kolem 10 let a následně je pustí na svobodu, či jim změní trest na 25 let za mřížemi.

Vražda manžela

Tereza promluvila o některých odsouzených na smrt. Šestatřicetiletá žena tam byla za vraždu svého manžela. Její muž pracoval jako soudce a pocházel z prominentní rodiny. „Dostala trest smrti. Normálně se tam za vraždu dostává pětadvacet let, ale ona měla za manžela soudce, tak měli všude doma kamery, a byl záznam, jak ho ubodala,“ uvedla Tereza.

Odsouzené sestřenice

V cele smrti seděly i dvě sestřenice, kterým bylo kolem třiceti let. Jedna z nich se podle slov Terezy se svým manželem dohodla, že někoho zabijí. „Mám dojem, že zabili svého kuchaře. Dojeli domů ke sestřenici, mezitím je jeli zatknout policisté. Vzali do basy i tu její sestřenku, která s tím neměla nic společného,“ uvedla Tereza. Právě údajně nevinná sestřenice se prý v base smířila se svým osudem a živila se šitím oblečení pro ostatní vězeňkyně.

Druhá z nich ve vězení pracovala jako kosmetička. Líčila prý vězeňkyně, které šly například před soud. „Byly to tam takové celebrity,“ řekla Tereza. Další odsouzená na smrt tam byla s dcerami a odsoudili ji za teroristický útok. „Ještě tam byla jedna ženská. Ta upálila svou dceru. Pohádaly se s dcerou a ona ji polila benzinem a doma ji upálila,“ uzavřela.

Poprava pedofilního vraha

Ačkoliv odsouzeným většinou zmírní tresty, v době, kdy Tereza byla zavřená, pákistánské úřady v mužské části nechvalně proslulé věznice popravily zhruba třicetiletého muže. Trest smrti oběšením dostal za znásilnění a vraždu několika dětí.

„Rodiče dětí protestovali, nechtěli trest pětadvaceti let, chtěli, aby ho pověsili. Soudce vydal příkaz, že bachaři z vězení mohou toho chlapa mlátit, jak chtějí, ale nesmějí ho zabít. Dělali mu hrozné věci. Trhali mu nehty, mlátili ho,“ doplnila Tereza. Po čtrnácti dnech pekla pedofilního vraha v šest hodin ráno ve věznici popravili oběšením.