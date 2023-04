Tereza H. popsala první chvíle v pákistánské base: Spoluvězni, špína a chlad!

Poté, co Terezu H. v roce 2018 zatkli na pákistánském letišti kvůli údajnému pašování drog, nastoupila do vězení Kot Lakhpat. V nejnovějším vyprávění se svěřila, jak vypadala její cela. Byla doslova v šoku. Jednalo se o špinavou díru, kde byla navíc obrovská zima.

Do cely Tereza putovala s jednou z bachařek přímo z tamní kanceláře. „V ruce jsem měla dvě igelitky a svou kabelku,“ vzpomínala známa Češka na sociální síti Herohero. Blondýnku nakonec dovedla do cely, kde byly další tři vězeňkyně.

Vzhledem k tomu že byl leden, nemile Terezu překvapila zima, jaká na místě panovala. Ale nejen to. „Viděla jsem nějaké filmy z vězení, nebo něco takového, ale tohle byl masakr,“ popsala první pocity.

„Ta cela byla asi 3x4 metry, bílé, ošoupané a obité stěny. Na zdech byly nějaké malůvky,“ uvedla. Naproti ní pak bylo malinké okno přikryté igelitem. To mělo zamezovat vniknutí chladu do místnosti. Dále Tereza popsala postele. „Místo matraček byly takové smotané popruhy, aby z toho byla taková pružina. To byla postel, žádná matračka,“ kroutila hlavou Tereza.

Za nízkou zídkou pak byl záchod. „To znamená, že to nebylo jak v Česku, kde je záchod oddělený dveřma. Byla to jen malinká zídka. Všichni uvidíme všechno,“ popisovala. Pokoj Češka sdílela s dalšími třemi ženami. Ty byly ve vězení většinou za drogové delikty.

Tereza H. byla více než rok po zatčení v Pákistánu odsouzena k osmi letům a osmi měsícům ve vězení. Ze soudní síně tehdy odcházela v slzách, ale nevzdala to. Celou dobu tvrdila, že je nevinná, proti rozsudku se odvolala.

Jenomže pákistánské soudy nepracují nejrychleji a celé situaci nepomohla ani pandemie koronaviru. Než soud konečně projednal její odvolání a zprostil Terezu viny, mladá žena si v láhaurské věznici odseděla téměř další tři roky.