Tereza H. o zatčení v Pákistánu: Policisté si prohlíželi moje nahé fotky!

Terezu soud zprostil všech obvinění v listopadu 2021. Minulý rok se po letech konečně vrátila do České republiky a postupem času se rozhodla, že podrobně popíše, jak se do Pákistánu vůbec dostala a jak probíhalo zatčení.

V nejnovější sérii videí se mladá Češka svěřila, že den, kdy ji zatkli, si pamatuje, jako kdyby to bylo včera. Byla v neuvěřitelném šoku a hodně plakala. Popsala, jak ji vyslýchali na letišti a následně ji převezli na policejní stanici, kde bylo velké horko. Policisté ale Tereze nařídili, aby si na sebe vzala ještě další legíny a několik svetrů, aby byla pořádně zahalená. Pak musela odevzdat telefon, v němž si vyšetřovatelé prohlíželi její fotografie.

„Měla jsem tam nahé fotky, sedělo jich tam asi pět. Když tam byl nějaký strom nebo něco, tak to rychle přejeli, ale když tam byla moje nahá fotka, tak na to všichni hleděli jako na svatý obrázek,“ řekla Tereza.

Nakonec dostala papíry, kde měla zapsat, co se jak seběhlo. Psala to v angličtině, ale přitom moc anglicky neuměla, takže to pro ni bylo těžké. Vyšetřovatelé navíc nerozuměli jejímu jménu. „Říkali mi, ať to řeknu v angličtině, tak jsem řekla ,Teresa Hlusek‘. A oni to napsali na tu složku. Takže vlastně vyšetřovali někoho, kdo neexistuje.“

Nakonec musela odevzdat všechny cennosti a poskytnout své otisky prstů. Na stanici se také vyfotila. Fotka, na níž se Tereza usmívá a rozhodně nevypadá jako někdo, kdo byl zrovna zatčen, obletěla celý svět.