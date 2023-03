Tereza H. (26) o životě před zatčením: Byla dopravní nehoda varováním od Boha?

Tereza H. strávila téměř čtyři roky v pákistánském vězení za údajné pašování drog. V listopadu 2021 byla nakonec zproštěna všech obvinění a vrátila se do Česka. Nyní se ale rozhodla sdílet celý svůj příběh. Založila si účet na platformě Herohero a ve videopříspěvcích barvitě vypráví o všem, co prožila. V posledním videu promluvila nejen o tom, jak pracovala jako prostitutka ve Švýcarsku, ale také o autonehodě. Podle jejích slov to možná bylo varování.

Mladou Češku zatkli v lednu 2018 na letišti v Láhauru. V jejím kufru údajně celníci našli devět kilo heroinu. O rok později byla Tereza odsouzena k osmi letům a osmi měsícům ve vězení. Přestože rozsudek nebyl pravomocný, než konečně soud projednal její odvolání a zprostil ji všech obvinění, ve vězení strávila téměř další tři roky.

Po návratu do Česka si našla práci jako servírka, zamilovala se a žije běžný život. Rozhodla se však podělit se o to, jak se vlastně do Pákistánu vůbec dostala. V nejnovějším videu zmínila pobyt ve Švýcarsku po první návštěvě Pákistánu i podivnou nehodu v České republice.

Mělo mě to varovat!

Ze Švýcarska měla Tereza letět zpět do Anglie na dovolenou. Jenže na letišti vyšlo najevo, že letenka není platná! Její „známý“ jí tedy sdělil, že jí koupí letenku do Česka místo do Británie, takže poletí domů.

Na letišti ji vyzvedl tatínek a jeli spolu do Uherského Hradiště. „Jeli jsme v autě a před námi byla nějaká nehoda, po které na silnici zůstal olej z auta. Můj taťka dostal smyk a přejeli jsme do druhého pruhu. A když jsme se vraceli do toho našeho, narazilo do nás zezadu auto,“ popsala dopravní nehodu Tereza s tím, že levá strana auta byla zničená, ale naštěstí se nikomu nic nestalo. Dodala ale, že to zřejmě mělo být varování.

„Později jsem si říkala, že ta nehoda byl možná nějaký vzkaz od Boha, že už nemám létat do Pákistánu, nemám dělat kraviny, mám si dodělat školu a normálně pracovat. Ale tehdy jsem to tak nebrala,“ uzavřela své vyprávění.