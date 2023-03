Tereza H. zveřejnila smutné video z návštěvy Pákistánu: Zavřená o hladu a v temné místnosti!

Terezu zadrželi celníci na letišti v Láhauru 10. ledna 2018, v jejím kufru bylo údajně 9 kilogramů heroinu. Téměř o rok později byla blondýna odsouzena k 8 letům a 8 měsícům ve vězení. Proti nepravomocnému rozsudku se snažila odvolat, což se jí podařilo až v listopadu roku 2021. Tehdy soud přijal argumenty jejího právníka a Češku zprostil všech obvinění.

Celý den bez jídla!

Zhruba rok po svém návratu do České republiky se Tereza rozhodla, že popíše, co jejímu zatčení předcházelo. Na platformě HeroHero zveřejňuje asi půlhodinová videa, na nichž popisuje detaily ze svého života. V posledním příspěvku promluvila o své první návštěvě Pákistánu, kam měla jet na jakési focení, které ale proběhlo nanejvýš podivným způsobem. Prozradila také, jak na cestu do Francie dostala podivné sošky.

Tento týden mimo pravidelný příspěvek přidala Tereza také smutné video, které natočila během své druhé návštěvy Pákistánu. Říká v něm, že je již druhý den zavřená v pokoji, kde je pouze postel a nefunkční televize. „Teď navíc vypadl proud, takže nejde ani wifi,“ vysvětluje na záběrech mladá žena. Dodává, že ani netuší, jaké je venku počasí, protože v místnosti je zabedněné okno. „Mám hlad, je půl sedmé a ještě jsem nic za celý den nejedla,“ sděluje dál s tím, že doufá, že už pro ni brzo přijdou a bude moci vyrazit ven.