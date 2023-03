Tereza H. (26) o první návštěvě v Pákistánu: Mělo mi dojít, že dělám něco špatného!

Tereza H. se před rokem vrátila do České republiky poté, co v pákistánském vězení strávila téměř čtyři roky za údajné pašování drog. Našla si práci jako servírka a začala nový život. Nyní se rozhodla, že postupně prozradí celý svůj příběh prostřednictvím videozpovědí. V té nejnovější popsala, jak poprvé letěla do Pákistánu na podivné focení a kdy jí zřejmě mělo dojít, že je něco špatně.

V lednu roku 2018 se tehdy teprve jednadvacetileté Češce obrátil život vzhůru nohama. Na letišti v pákistánském Láhauru ji totiž zadrželi celníci a tvrdili, že v jejím kufru našli téměř devět kilogramů heroinu. O více než rok později byla Tereza odsouzena k osmi letům a osmi měsícům ve vězení. Rozsudek byl sice nepravomocný, ale než soud konečně projednal odvolání a zprostil mladou ženu všech obvinění, uběhly téměř tři roky.

Tereza měla původně v plánu svůj příběh vydat jako knihu, ale zjistila, že by šlo o velmi komplikovaný proces, a tak se nakonec rozhodla zveřejňovat videozpovědi na platformě Herohero. V té nejnovější popsala první cestu do Pákistánu a to, jak se tam účastnila velmi zvláštního focení, z něhož nikdy neviděla fotky.

Popsala také, jak se po týdnu v Pákistánu opět vydala na cestu do Francie. Dostala s sebou dárky pro muže s nímž se setkala v Británii a dokonce letěla lepší třídou. Naznačila také, že po návratu se stalo něco velice podivného. Událost pro ni prý měla být znamením, že je něco špatně.

„Doletěla jsem do Francie a z toho, co se tam stalo, už jsem asi měla tušit, že oni dělají něco špatného a tím pádem i já,“ uzavřela Tereza s tím, že detaily toho, co se po příletu z Pákistánu stalo, vysvětlí v dalším videu.