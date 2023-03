Speciální jednotka vybavená beranidlem a zbraněmi vtrhla do jednoho z brněnských bytů. Šla po cizinci, který distribuoval lék s nebezpečnou návykovou látkou. Zastihli ho spícího v posteli. Doslova s holou řití.

Celníci šli po cizinci z Velké Británie poté, co při kontrole poštovních zásilek našli balíček se 130 tabletami léku Belbien. Obsahuje totiž vysoké množství látky Zolpidem. Je proto na seznamu návykových látek.



Je ve vazbě

Přišli si pro něj v nočních hodinách a moment překvapení se jim zdařil na výbornou. Nestačil se ani obléct, když na něj celníci zaklekli. „Při domovní prohlídce u něj našli dalších 1600 tablet, komunikační a výpočetní techniku a další důkazy trestné činnosti,“ uvedla mluvčí Celní správy Lada Temňáková.

délka: 00:34.96 Video Video se připravuje ... Celníci zadrželi v Brně cizince, který dodával na trh tablety se Zolpidem. Celní správa

Vzhledem k vysokému riziku, že by muž při vyšetřování z ČR odcestoval, rozhodl soud o jeho vzetí do vazby. „Vzhledem k tomu, že již byl za stejnou činnost pravomocně odsouzen, hrozí mu nyní až deset let vězení,“ upřesnila Temňáková.



Účinky jako muchomůrka

Zolpidem je často zneužíván jako halucinační droga. Navozuje smyslové iluze, halucinace, euforii, zmatenost a někdy i delirium. Má podobné účinky jako muchomůrka červená.

Celníkům se podařil i zásah na Znojemsku, kde po odhalení zásilky s cca 750 gramy marihuany našli v domě odesílatele dalších 250 gramů sušeného konopí. „Zároveň našli zcela novou a plně vybavenou pěstírnu a hotovost 165 tisíc korun,“ dodala mluvčí celní správy.