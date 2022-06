Lev

Milí Lvi, kvůli kvadratuře Merkura s vaším znamením vám to nepálí jako obvykle. Veškeré profesní kroky jsou pro šéfa nevhodné a je pravda, že často a hodně chybujete. Najednou vám to přijde líto a půjdete do sebe. Jen si nemyslete, že tím máte vyhráno.