Matka čtyřměsíčního Tadeáška (†4 měs.) z Mělníka chtěla „únosem“ zakrýt jeho smrt, uvádí policie. Tělíčka se s přítelem zbavili tak, že ho zabalili a dali do batohu, který poté hodili do řeky. Matce soud uložil pět let vězení, jejímu příteli osmnáct měsíců.