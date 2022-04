Chvíle opravdové hrůzy prožili rodiče dvouletého Rileyho Harta z britského Plymouthu. Jejich syn doslova bojoval o život poté, co vypil tekutinu z osvěžovače vzduchu. Statečný hoch naštěstí přežil, avšak měl namále a jeho maminka teď apeluje na ostatní rodiče, aby si dávali na podobné věci pozor.

Na první pohled banální záležitost proměnila rodině malého hocha život v noční můru. Riley strávil pět dní na jednotce intenzivni péče, z toho tři dny byl v kómatu. Chlapečkovi se podařilo vytáhnout doplňovací lahvičku ze zásuvného zařízení Air Wick. Hned jak začal tekutinu pít, dostavily se u něj dýchací potíže.

Rodiče Kerry a Dale ihned volali záchranku. Hoch nakonec skončil v bristolské dětské nemocnici, zde ho lékaři uvedli do umělého spánku. „Skoro jsme přišli o celý náš svět a chceme, aby rodiče věděli, jak mohou být tyto věci nebezpečné,“ apelovala maminka Kerry. Svému synkovi věřila. „Je to bojovník,“ uvedla pro deník The Sun.

S rodinou se mezitím zkontaktoval zástupce firmy Air Wick. „Jsme v úzkém kontaktu s rodinou, abychom pochopili všechny podrobnosti o tom, co se stalo,“ uvedl mluvčí společnosti. Firma chce do budoucna předejít dalším komplikacím.