Asi patnáctihodinový požár zachvátil 15. dubna 2019 pařížskou katedrálu Notre Dame, sledoval v hrůze celý svět. Ihned po požáru začaly plány na obnovu této ikonické stavby v srdci francouzské metropole, včetně sbírky peněz.

Pařížská katedrála vzplanula 15. dubna večer. Než hasiči požár následujícího dne nad ránem uhasili, zničil oheň střechu, krov a špičatou věž z 19. století, takzvaný sanktusník. Plameny poškodily i část klenby a střešní krytiny. Vnitřek katedrály zůstal uchráněn vážnějšího poškození díky kamenné klenbě, která z větší části udržela hořící střechu po jejím zhroucení.

Ničivý požár zřejmě způsobil elektrický zkrat nebo špatně uhašený cigaretový nedopalek. Podle vyšetřovatelů chrám nikdo nezapálil úmyslně.

Následujícího dne po požáru slíbil francouzský prezident Emmanuel Macron, že katedrála, toto mistrovské dílo gotické architektury, bude obnovena do pěti let, a že bude "ještě krásnější". Podle mnohých expertů to ale představuje příliš optimistický odhad a tito hovoří spíše o horizontu 10 - 15 let.