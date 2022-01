Střelba v San Jose si podle policie vyžádala 10 mrtvých včetně střelce. | Reuters

Střelba v železničním depu z 26. května se stala nejtragičtějším masakrem v regionu v okolí Sanfranciského zálivu. Střelec, jehož partnerka již dříve obvinila ze sexuálního napadení, popravil devět lidí.

Vyšetřovatelé krveprolití připisují sedmapadesátiletému Samuelu Cassidymu, který také na místě zemřel. Později policie uvedla, že tento bývalý pracovník regionálního dopravního podniku VTA spáchal sebevraždu, jakmile jej zasahující strážníci zahlédli. Celkem tedy při střelbě nedaleko centra San Jose zemřelo deset lidí.

„Je to naprosto tragické,“ uvedla viceprezidentka Spojených států Kamala Harrisová. Při střelbě přišli o život muži i ženy, nejmladší oběti bylo 29 let, dvěma nejstarším 63 let. Byli mezi nimi dlouhodobí pracovníci provozovatele hromadné dopravy v San Jose a okolí a podle Liccarda také lidé, kteří Cassidyho dobře znali.