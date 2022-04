Jediný nešťastný okamžik a život mladého dělníka vyhasl. V pondělí ráno totiž došlo v areálu Košické ocelárny U.S. Steel k obrovskému neštěstí. Ladislav G. (†39) zemřel poté, co na něj zřejmě spadla uvolněná několikatunová kovová konstrukce. Po veselém a pracovitém Láďovi tak zůstala manželka Lucie (37) a tři synové. Ti se s otcem rozhodli naposledy rozloučit skrze píseň.

Začátek týdne poznamenala areál košické ocelárny děsivá pracovní nehoda. Dělník Ladislav G. spadl z kovové části několika tunové kovové konstrukce a ta ho následně kvůli uvolnění zavalila. „Případem se policisté zabývají, místo incidentu je důkladně zdokumentováno a v tomto ohledu bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin usmrcení z nedbalosti. Dozorčí lékař předvolaný na místo obžaloby někoho jiného předběžně vyloučen. Přesnou příčinu úmrtí určí nařízená pitva,“ uvedla pro slovenský deník Nový Čas mluvčí košického krajského policejního oddělení Jana Mésarová.

Laďo měl i svou rodinou kapelu, hrál v ní na klávesy

Ladislav (†39) žil s manželkou Lucií (37) a třemi syny (17,13 a 11) spokojený rodinný život v domku nedaleko města Trebišov. Partnerku čeká ještě to nejhorší, a sice připravit své lásce poslední rozloučení, které je naplánováno na čtvrtek. „Máme to velmi obtížné a je to obrovská rána pro naši celou rodinu. Věřím ale, že to zvládneme,“ řekla Lucie s pláčem.

Zesnulý svářeč vedl své syny k fotbalu a vštěpoval jim lásku k muzice, kterou on sám od mala miloval. Ladislav se syny, synovcem a kamarádem dokonce založili kapelu Laďo Band, ve které byl klávesákem. A chlapci se s otcem chtějí naposledy rozloučit jak jinak, než hudbou.

Vstřelíme za tátu spoustu gólů

„Určitě tátovi zahrajeme něco hezkého, ale také slibujeme, že se mu odvděčíme za jeho pomoc a výchovu. Byl by na nás hrdý, že nás toho hodně naučil a my se díky němu v životě neztratíme,“ sdělil dojemná slova nejstarší syn. „A taky věřím, že na jeho počest vstřelíme i spoustu gólů,“ doplnil zesmutnělý syn.