Tragická nehoda se odehrála loni v červenci v běloruské továrně Svarmet v Borisově, která vyrábí svařovací dráty a elektrody. O práci tam šla žádat Umida Nazarova (†21), která byla navíc v 7. týdnu těhotenství. Při prohlídce podniku se jí ale do jednoho ze strojů zamotaly rozpuštěné vlasy a rychle se navinuly do stroje a kolem jejího krku. I když byla Umida převezena okamžitě do nemocnice, po třech týdnech v kómatu zemřela.

Když 13. července roku 2021 nadcházející maminka Umida Nazarova (21) šla žádat o práci do běloruské továrny Svarmet v Borisově, netušila, že zemře dřív, než do ní bude moci nastoupit. Pracovní pohovor probíhal standardně až do chvíle, než ji pracovníci šli ukázat stroje, které se ve výrobně nachází.

Tratoliště krve a skalpované vlasy

Vedoucí výroby, který Umidu po podniku provázel, se na pár vteřin odklonil, aby provedl zápis o práci do deníku. Když se ale otočil, uviděl hrůzný výjev. Dívka leží na zemi pod strojem v tratolišti krve a má skalpované vlasy i části kůže obmotané kolem krku. Okamžitě byla převezena do nemocnice, ze které však už nikdy nevyšla. Téměř tři týdny byla v kómatu a 2. srpna i se zárodkem plodu v děloze zemřela.

Tragické zpráva o smrti dcery rodinu Umidy zasáhla. „Chtěla se stát matkou. Po pohovoru jsem ji měla vyzvednout a měli jsme slavit její svatbu a těšit se na to malé. Tohle jsem pro své dítě nechtěla,“ řekla tamním novinám zdrcená matka Olga. Ze smrti Umidy otec vinní pracovníky továrny za bezpečnostní porušení pravidel podniku. „Vzali dva životy, byla v sedmém týdnu těhotenství. Viděli, že má dlouhé vlasy, tak proč jí nedali něco, co by je zakrylo?“ zuřil otec Dmitrij.

Továrna rodině zaplatila pohřeb

Běloruský soud odsoudil nejmenovaného vedoucí výroby závodu za „neplnění svých úředních povinností z důvodu nečestného a nedbalého jednání, které mělo za následek smrt mladého člověka“. Nadále továrna zaplatila rodině zemřelé Umidy náklady na její poslední rozloučení. To jim však milovanou dceru a budoucí vnouče nevrátí.