Na svoji choť, s níž měl tři potomky, vystudovaný inženýr zaútočil po neshodách, které mezi manželi panovaly v posledních 10 letech. „Rozpory, žárlivost muže na ženu a také požitý alkohol přispěl k jejich potyčce, kdy ji napadl údery do hlavy a následně manželku zardousil,“ popsala policejní mluvčí Markéta Janovská. Její tělo pak pohřbil na pozemku u jejich rodinného domu v Letohradě.

Po mordu ohlásil pohřešování

Případ začali kriminalisté rozplétat dva dny po mordu ženy poté, co Pavel ráno policistům v Letohradu oznámil, že choť pohřešuje. Spustili pátrání, do kterého zapojili i vrtulník, ale jelikož si na manželově obličeji všimli čerstvého poranění a narazili na rozepře v jeho výpovědi, od počátku pracovali i s verzí, že by on mohl mít s jejím zmizením něco společného. Pod tíhou důkazů se po 8 hodinách přiznal. Hrozí mu až 18 let.

VIDEO: Cizinka (35) si má odsedět 16 let za vraždu novorozené dcery.