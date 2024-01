Kočkova vraha zabila zástava srdce: 15 tragických let klanu Kočků!

Jan Kočka mladší (†28) zemřel při autonehodě | Michal Protivanský,archiv Jan Kočka mladší (†28) zemřel při autonehodě | Michal Protivanský,archiv

Zfetovaný a opilý seděl ve svém terénním mercedesu Jan Kočka ml. (†28). Bylo to v září 2018, když pod vlivem omamných látek najel brzy ráno do protisměru na dálnici D11. Jan Kočka ještě několik kilometrů ujížděl v plné rychlosti, ale osud se mu nevyhnul. To bohužel ani protijedoucímu řidiči náklaďáku. Do toho Kočka ve vysoké rychlosti narazil. Na místě zemřeli oba šoféři.

Toxikologické testy prokázaly, že byl viník nehody v době neštěstí pod vlivem alkoholu a drog. V krvi měl 3,5 promile alkoholu a menší množství kokainu. Kočku rodinní příbuzní pohřbili na hřbitově v Olšanech. „V srdci mém a v srdci nás všech navěky,“ truchlila jeho sestra Kristýna. Okolnosti, které k děsivé nehodě vedly, vyvolaly i vlnu rozhořčení. „Kočičí škvarky? Dobře tak!“ napsal neznámý vandal na zdi kostela, kde se konal obřad za zemřelého.