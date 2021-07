Majitel malé směnárny za 15 let nanosil do banky více než 90 miliard! - ilustrační foto (Autor: Profimedia.cz)

Na pěkné peníze si přišel muž z obce Valtířov. Ten měl nanosit do banky v Ústí nad Labem téměř 90 miliard korun. Jmění ukládal v eurech na svůj účet a zpět ho měl vybírat v dolarech. Není jasné, kde zbohatlík k penězům přišel, podle iRozhlasu policie vyloučila verzi, že by peníze měly pocházet z Ruska.

Muž nosil peníze vždy do banky Raiffeisenbank v pražské Vodičkově ulici. U sebe měl tašku nebo kufřík s velkým množstvím financí v eurech a ukládal je na svůj účet. „V podstatě vzápětí je vybíral zpátky, tentokrát už ale v dolarech,“ sdělil iRozhlasu jeden ze zdrojů.

Takovýto scénář se měl opakovat několik let. Jen za jedno čtvrtletí roku 2014 měl takto výtečník protočit v bance šest miliard korun. Chlapík ale sahal daleko výš, jeho jmění se takto mělo vyšplhat na 89 miliard korun, částka ale prý nemusí být konečná.

Fantom s miliardami v taškách sám vlastnil v Ústí nenápadnou směnárnu. Tam se ale rozhodně neotočily miliardy korun. Kde muž peníze získal, to se zatím zjistit nepodařilo. „On už dával spoustu vysvětlení na policii a asi se s vámi vůbec nebude chtít bavit. Protože, co po nás chce stát, abychom dokumentovali lidi, kteří k nám chodí si vyměnit peníze a podávali na ně hlášení, to už mi přijde úplně šílený,“ uvedla jeho manželka Ivana.

Na původ peněz se muže ptala i samotná banka, která má povinnost prověřovat podezřelé částky. Ten prý jen suše konstatoval, že zná české zákony proti praní špinavých peněz a že nic takového nedělá. „Když to bankéřům nestačilo, vysvětloval, že jde o půjčky jiných směnárníků, nebo že jde o obraty z jiných směnáren,“ napsal iRozhlas.

Podle zdrojů Radiožurnálu podnikatel jako původ peněz nakonec označil dvě směnárny poblíž Václavského náměstí v Praze, které jsou podle veřejně dostupných informací v obchodním rejstříku v rukách ruských vlastníků. Nelegální původ peněz se ale i přesto nedokázalo prokázat a policisté případ loni uložili k ledu.