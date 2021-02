V první únorový den došlo v Ústí nad Labem k vraždě. Jde o první letošní nejtěžší zločin spáchaný v Ústeckém kraji. V dopoledních hodinách byla v bytě v ulici Dr. Horákové na sídlišti Krásné Březno nalezená mrtvá žena (†61). Koroner při ohledání těla nalezl stopy násilí. Krajští kriminalisté na případu začali intenzivně pracovat. A brzy se jim podařilo zadržet celkem tři podezřelé osoby, pro které si došli do kraje Vysočina.

O dva dny později pak z vraždy seniorky policie obvinila mladíka (20) z Ústí nad Labem. Toho k soudu přivezli po zuby ozbrojení policisté. Muž měl pouta a speciální zatmavené brýle. Používají se proto, aby osoba neviděla kde je, a nemohla se tak pokusit o útěk. Soud ho následně poslal do vazby. „Byl vzat do vazby z důvodu toho, že by mohl uprchnout nebo se skrývat před trestním stíháním," uvedl soudce Martin Šámal.

Spolu s mladíkem policie obvinila také jeho mladistvou partnerku.„Nejpravděpodobnějším motivem byly dlouhodobé rodinné problémy. Za uvedené jednání obviněné hrozí trest odnětí svobody až do výše 10 let jako spolupachatelce a obviněnému do výše 20 let," sdělila policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.