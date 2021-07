Policie místo hlídá, protože hasiči stále požár likvidují. „Až to bude bezpečné, půjdeme dopoledne na místo i se psy, kvůli ohledání. Žádná zranění nejsou, zahořelo jedno z vozidel a od toho potom karavany, asi sedm. Naštěstí v nich nebyli lidé, odjeli před tím,“ řekla písecká policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová. Mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů později celou věc upřesnila. „Hasiči nakonec likvidovali požár 11 karavanů, jednoho obytného vozu značky Avia a osobního auta značky Škoda Yeti. Požár zasáhnul les na ploše přibližně 70 krát 70 metrů.“

Požár a rány obyvatele kempu pořádně vyděsily. „Oheň už ustává. Bouchalo to tady, ale to byly pneumatiky. Vše už vypadá pod kontrolou, ale každý, kdo je na Radavě je ještě teď asi v šoku,“ popsala incident svědkyně Jana. Podle CNN Prima News požár pravděpodobně způsobila exploze plynových bomb, svědci se domnívají, že příčinou by mohlo být nepovedené grilování.

„Zasahujícím jednotkám se podařilo požár dostat pod kontrolu krátce před půl dvanáctou večerní. Oba stupně požárního poplachu byly odvolány v 1:09 hodin,“ dodala Matějů pro Deník s tím, že před půl čtvrtou ranní byl požár zlikvidován a na místě zůstala pouze jedna jednotka hasičů. Výše škody zatím známá není.