Vejprty začátkem loňského roku postihla ohromná tragédie. V časných ranních hodinách v domově pro mentálně postižené Kavkaz začalo hořet. Požár nepřežilo osm lidí, celkem 34 jich bylo ohroženo. Jak je to s domovem rok po požáru?

19. ledna 2020. Datum, které navždy poznamenalo příhraniční obec v Ústeckém kraji Vejprty. K požáru došlo brzy ráno. na linku 150 byl nahlášen ve 4:50 ráno, první jednotka hasičů na místo dorazila devět minut po volání.

Budova byla plná mentálně postižených osob a silně zakouřená. To stěžovalo evakuaci. Po téměř dvou hodinách se hasičům podařilo dostat požár pod kontrolu. Poté se ukázalo, že tento požár bude jeden z těch nejtragičtějších. Bylo nalezeno osm mrtvých mužů.

Kritika hasičů

Na hasiče se brzy po požáru snesla velká kritika. Anonymovi na sociálních sítích vadilo, že k požáru nevyjela jednotka hasičů z Německa, která to má „za kopcem“. Kritika se po sociálních sítích začala rychle šířit, dostala se i do médií.

Hasiči rychle zareagovali. Z Vejprt k požáru vyjela tamní plnohodnotně vybavená dobrovolná jednotka, který disponuje cisternou, žebříkem a velitelským vozem. Následně k místu dojely další jednotky podle aktualizovaného a promyšleného poplachového plánu. Hasiči proto nemuseli volat posily ze zahraničí.

„Jsme si vědomi toho, že osm obětí požáru je obrovská tragédie, na které se ale podepsaly jiné faktory než samotný zásah na zdolání požáru. Byla to zejména velmi brzká ranní hodina, kdy osazenstvo budovy spalo a skutečnost, že se jednalo o hendikepované osoby, jejichž evakuace je velmi náročná,“ uvedli hasiči.

K místu nemohl vzlétnout ani záchranářský vrtulník Letecké služby Policie ČR z Prahy, znemožnilo to špatné počasí a hustá mlha. Dorazilo tam mnoho sanitek, i z Německa, které zraněné osoby rozvezli do několika nemocnic. Zraněných bylo 30, z toho 4 těžce.

Osm jmen na pamětní desce

Petr, Miloslav, Zdeněk, Oldřich, Martin, Vladimír, Daniel a Roman jsou jména osmi mužů, kteří nepřežili tragédii ve Vejprtech. Na katafalku se nacházelo osm uren se jmény obětí, které doplňovaly jejich fotografie, data narození i úmrtí, smuteční kytice a věnce. Klienty domova se zdravotním postižením na poslední cestu vyprovodily písně Karla Gotta „Už z hor zní“ a „Jdi za štěstím“.

Tragédii si dům pro mentálně postižené nechce nijak zvlášť připomínat, pro mnohé je to stále těžké. „Výročí si všichni uvědomujeme, nicméně se nechystáme na žádné centrální oslavy. Jednak je doba covidová a jednak si nemyslíme, že je to vhodné vzhledem ke klientům i zaměstnancům, kteří to zažili,“ řekl ČTK ředitel městských sociálních služeb Viktor Koláček.

Na budově ale vyvěsí pamětní desku, která bude tragédii připomínat. „Bude takovým mementem, abychom zabránili podobným věcem," řekl. Desku zdobí nápis Nezapomene a datum tragédie.

Rekonstrukce byla rozsáhlá

Domov Kavkaz je téměř celý zrekonstruovaný. Zbývá dokončit fasádu objektu. Práce byly kvůli zimě přerušeny. Opravy začaly krátce po požáru. Nejprve bylo opět zprovozněno přízemí, kam se na začátku dubna přestěhovali první klienti, další se pak do domova vraceli postupně.

Rekonstrukce zahrnovala opravy podlah a omítek, úpravy podkroví, klientům i zaměstnancům slouží nový nábytek a objekt má nová okna. Skončila koncem léta, stála 15 milionů korun a byla hrazena z pojistky. Dva pokoje, kde podle vyšetřovatelů požár vypukl, jsou zatím prázdné.

Zařízení je zároveň lépe zabezpečené. Díky pětimilionové dotaci ministerstva práce a sociálních věcí má nová protipožární čidla. Jsou ve všech pokojích, na každém patru jsou protipožární dveře a rozšířen byl také kamerový systém. Zaměstnanci dostali od všech dveří univerzální klíče. Přispěli i obyčejiní lidé. Ve veřejné sbírce se podařilo vybrat 2,1 milionu korun.

Příčina požáru?

Příčinou požáru byla podle policie manipulace s otevřeným ohněm, požár vyšetřujeme jako obecné ohrožení z nedbalosti. Mluvčí krajské policie Alena Bartošová ČTK řekla, že v případu ještě nebylo pravomocně rozhodnuto. Případnému pachateli hrozí až osm let vězení. Po požáru byli tři muži z Kavkazu přemístěni do psychiatrické léčebny.

Ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením Viktor Koláček dříve uvedl, že požár zřejmě způsobili tři klienti zařízení. „Nepřekvapilo nás to, po jejich příchodu už dříve došlo k drobným zahořením,“ sdělil Koláček Deníku N. Web dále informoval, že byla trojice dotyčných převezena do psychiatrické léčebny.