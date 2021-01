Půl hodiny po půlnoci vyjížděli hasiči do domova důchodců v obci Krupka, kde vypukl požár. „Šest jednotek vyjelo v 0:36 k požáru bytu v domově důchodců v Hřbitovní ulici v Krupce,“ uvedl Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje na sociální síti twitter. Jednu seniorku se však zachránit nepodařilo. „Při požáru zemřel člověk,“ dodávají hasiči v prohlášení na sociální síti. Další muž, který se nadýchal kouře, musel být transportován do nemocnice. "Z důvodu počtu nasazených jednotek byl vyhlášen druhý stupeň poplachu," uvedl mluvčí hasičů Lukáš Marvan. Oheň se podle něj podařilo zlikvidovat zhruba deset minut před 2:00.

"Bylo štěstí v neštěstí, že byt nad tím, který byl zasažený požárem, nebyl obsazený, mohlo to dopadnout ještě hůř. Hasiči navíc byli na místě velmi rychle," uvedl starosta Krupky Zdeněk Matouš (ČSSD). Sedm vyděšených a vyčerpaných seniorů, které oheň vyhnal z domovů, našlo ještě v noci azyl v ubytovně pro sportovce na místním stadionu. Starají se o ně pečovatelky a mají zajištěné i stravování. O dvě klientky se postaraly jejich rodiny.

"My se o ty seniory postaráme minimálně dva, tři dny, a myslím si, že možná i déle. Jsme na to připraveni," dodal starosta. K dispozici je na stadionu osm pokojů, mají tam i sociální zázemí a společenskou místnost. "Teď řešíme, že by si potřebovali vyzvednout nějaké věci u sebe doma, to nějak vyřešíme ve spolupráci s hasiči a policií," dodal Matouš. Dům podle něj bude potřebovat zřejmě zásadní rekonstrukci.

Podle krajské policejní mluvčí Aleny Bartošové začne dopoledne ohledání místa požáru, na místo vyjedou vyšetřovatelé policie a hasičů. "Na místo bude vyslán i pes speciálně cvičený na vyhledávání akcelerantů hoření," doplnila policejní mluvčí.

