Měly to být šťastné Vánoce, které chtěla rodina strávit pohromadě. Místo toho však přišla tragédie. Nedlouho před Štědrým dnem v rodinném domě v Ohrazenicích vypukl požár. „Dvě minuty po jedné hodině v noci na neděli 20. prosince přijala tísňová linka HZS Středočeského kraje oznámení o požáru trafostanice v obci Ohrazenice na Příbramsku,“ uvedli hasiči na sociální síti facebook. V domě bydlela čtyřčlenná rodina. Máma Karolína s malými dětmi z hořícího pekla unikla. V plamenech však bohužel zemřel její manžel Miroslav.

Karolína při požáru utrpěla popáleniny a podle informací zpravodajského webu Náš region skončila ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze. Sourozenci, kterým jsou pouhé dva roky a šest let, tak strávili letošní Vánoce u prarodičů. Předvánoční tragédie ale nezůstala bez odezvy.

Osud rodiny se dotkl obyvatel obce Ohrazenice, kteří se rozhodli rodině pomoci. Obec vypsala sbírku na pomoc rodině. Na transparentním účtu brzy začaly přibývat tolik potřebné prostředky. V současné chvíli se na transparentním účtu nachází víc jak 852 tisíc Kč! A nezůstalo jen u peněz.

„S velkou bolestí v srdci chceme poděkovat všem, kteří jsou v těchto těžkých chvílích s námi – za slova útěchy, podporu a činy. V době, kdy se lidé chystali na oslavu nejkrásnějších svátků v roce, postihlo naši rodinu obrovské neštěstí. Přišli jsme o to nejcennější, o co mohou rodiče přijít- o syna. Miroslav zahynul při požáru svého domu, když se snažil zachránit život své manželce Karolíně a synkovi Mirečkovi,“ citoval výše zmíněný web Miroslavovu maminku Renátu, kterou dojala snaha všech, kdo se rozhodli její rodině v těžkých chvílích podat pomocnou ruku.

„Za Mirkovu rodinu touto cestou z celého srdce děkujeme všem, kdo pomohli a stále pomáhají, a to jak vánočními dárky pro děti, hmotnými dary, tak i finančně. Moc si toho vážíme, protože Mirkově manželce a dětem to usnadní vstup do nového života, i když Mirečkovi a Kristýnce tatínka nikdo nevrátí,“ uvedla také v poděkování Renáta.

Z nemocniční postele prostřednictvím sociální sítě promluvila i maminka dětí Karolína. „Chtěla bych moc poděkovat za sebe, svou rodinu, své děti a svého manžela, který už bohužel není mezi námi. Lidem, které známe a lidem, které neznáme vůbec, patří veliký dík. Nečekala jsem, že bude tolik lidí, kteří chtějí jakkoliv pomoci,“ uvedla na sociální síti s tím, že rodinu nyní čeká nejtěžší věc a to poslední rozloučení s tragicky zesnulým Miroslavem.

