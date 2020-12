„Chlapci se tak těšili na dárky, že usnuli u vánočního stromečku,“ řekla televizi Detroit News matka dětí Demika Pinsonová. Ničivý požár, který v jejich domě vypukl okolo deváté hodiny ranní, připravil o život sedmiletého De'Lona Wheelera i jeho o rok mladšího bratra Damariona Wheelera. Ti byli nalezeni mrtví v obývacím pokoji ve druhém patře.

Sama paní Pinsonová se zachránila tak, že vyskočila z okna a v náručí držela svou nejmladší dceru. Obě dvě byly převezeny do nemocnice, jejich zranění nebyla nijak vážná. O poznání hůř dopadly další dvě děti ve věku osmi a deseti let, ty skončily s popáleninami obličeje a rukou ve vážném stavu v nemocnici.

„Je to hrozná tragédie. Oheň dům úplně zničil. Nevíme zatím, co bylo příčinou požáru, mohly to být elektrické svíčky na stromku nebo děti hrající si se zápalkami,“ uvedl pro Daily Mail velitel hasičů David Fornell s tím, že v domě nebyly funkční detektory kouře a v domě bylo nalezeno několik přímotopů. Na podporu rodiny byla založena sbírka na stránce GoFundMe.