Původní hlášení na linku 150 nasvědčovalo, že jde o požár trafostanice. Hasiči ale při příjezdu na místo zjistili, že hoří tamní usedlost. Začal tak boj o život, a to doslova. „Na místě zasahovalo sedm jednotek hasičů, byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu,“ řekla Blesku mluvčí hasičů Vladimíra Kereková.

S požárem bojovali několik hodin, pozdě v noci se jim ho nakonec podařilo lokalizovat a následně i zlikvidovat. Na místě zůstala na dohled jen jedna dobrovolná jednotka.

Požár má ale i tragickou dohru, a to jen pár dní před Štědrým dnem. „Jedna osoba na místě zemřela. Žena utrpěla vážné popáleniny a byla u ní nutná intenzivní lékařská péče. Dvě osoby posádky převezli do hořovické nemocnice s řeznými ranami na horních a dolních končetinách. Do stejné nemocnice bylo převezeno i dítě s podezřením na nadýchání,“ sdělila Blesku mluvčí záchranářů Petra Effenbergerová. Podle serveru Denik.cz zemřel teprve dvaatřicetiletý muž.

K místu vyjížděla i policie. „Kolem jedné hodiny ranní došlo v obci Ohrazenice k požáru, příčina zahoření je v současné chvíli v šetření,“ dodala policejní mluvčí Vendulka Marečková.