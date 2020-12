Ústečtí kriminalisté stále vyšetřují tragickou nehodu, ke které došlo v obci Povrly nedaleko Ústí nad Labem. Nové vyšetřování ukázalo na to, že se řidič kamionu patrně nevěnoval řízení. Nehoda si kromě úmrtí vyžádala i několik zraněných, kamion a auto po nehodě začaly hořet.

K nehodě došlo 17. prosince na silnici I/62 vedoucí mezi Ústím nad Labem a Děčínem. Střetl se zde kamion se dvěma osobáky – následně došlo k požáru. Jeden člověk na místě podlehl svým zraněním, další byl s velmi vážným zraněním odvezen do ústeckého traumacentra. Dvě osoby s lehčím zraněním odvezla záchranná služba do ústecké nemocnice, další osobu taktéž s lehkým zraněním do děčínské.

Silnice byla několik hodin uzavřená, probíhalo na ní vyprošťování havarovaných vozidel a vyšetřování. Tomu se kriminalisté věnují i nadále. Původně se počítalo s tím, že nehodu způsobila prasklá pneumatika kamionu.

Jenže tahle verze se výslechem svědků lehce vypařila. „Z předběžných výslechů svědků nehody máme poznatky o tom, že se řidič kamionu pravděpodobně plně nevěnoval řízení. Vozidlo jedoucí před ním zastavilo na křižovatce, dávalo znamení o změně směru jízdy a řidič kamionu do něj narazil. Následně přejel do protisměru, kde narazil do protijedoucího vozu,“ sdělila pro iDnes policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Policisté čekají i na zadané znalecké posudky, podle Hyšplerové tak vyšetřování může trvat i několik týdnů. Žádné obvinění zatím nepadlo.