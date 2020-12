Byty letos podražily i o stovky tisíc. Kolik stojí bydlení napříč Českem?

Růst cen starších bytů se nevyhnul žádnému z krajů a žádné metráži. Z údajů společnosti Remax, které má Blesk k dispozici, vyplývá, že o 12 procent mezi lednem až listopadem zdražilo bydlení na Ústecku, jižních a středních Čechách. To na Pardubicku ale i ty nejmenší byty podražily v průměru až o 16 procent. Naopak v Praze či v Libereckém kraji rostly ceny o něco pomaleji. Přesto i tam museli zájemci vydat o desetitísíce až statistíce více, než kolik bylo třeba ještě v lednu.

Vysoké ceny vydrží i na začátku roku 2021

Poptávka po bydlení, a s ní i ceny, se budou držet vysoko i v první části příštího roku. Podle šéfa Remax Jana Hrubého by ale v druhé polovině 2021 mohlo dojít k obratu. Ale opět jen někde. „V horších lokalitách nebo u horších typů nemovitostí může začít docházet k mírnému poklesu cen, protože při klesající poptávce si kupující budou více vybírat. Praha a Brno nadále porostou, ačkoliv tempo růstu bude mírnější než v předchozích letech,“ sdělil Blesku Hrubý.

Ekonom: Ceny porostou, s koupí už ale nečekejte

Ceny bytů sice letos rostly závratným tempem, chuť o jejich koupi ale neutichala. Naopak. Nahrávaly tomu hypotéky s rekordně nízkou úrokovou sazbou. Ta minulý měsíc klesla dokonce pod 2 procenta a jen od začátku roku do listopadu banky poskytly hypotéky v objemu 225 miliard. To by už ale podle šéfekonoma BH Securities Štěpána Křečka nemělo mít dlouhého trvání.

Až se přežene krize, centrální banka bude prý zase tlačit na růst úrokových sazeb. A prodejní ceny budou růst i v dalším roce. „Mnoho lidí kvůli nejistotě udělalo rozhodnutí koupi bytu odložit, ale už skutečně nemá cenu to odkládat,“ radí. Navzdory očekávání se podle Křečka letos nestalo, že by obavy z epidemie mohly růst cen zbrzdit.

Makléř: Praha zblízka, aneb jaké jsou vyhlídky?

Hlavní město a Středočeský kraj byly i letos hlavními hybateli na realitním trhu. Jak Blesku řekl makléř Daniel Kotula, v metropoli zdražování neprobíhalo stejným tempem. Například kvůli nechuti trvale bydlet v centru třeba v Praze 1 ceny prakticky nerostly. Slabší poptávka – a tudíž i nižší prodejní ceny - byla i u bytů v širším centru Prahy, a to buď v méně atraktivních lokalitách, nebo těch v horším stavu.

Naopak na pěkných místech šly byty na dračku a obrovsky pak prý vrostl i zájem o rodinné domy u Prahy. „Umím si představit, že lidé budou mít častěji home office a budou ochotnější se více vzdálit od svého pracovitě, a k tomu mít i vlastní pozemek,“ nastiňuje další vývoj Kotula.

Praha

byt cena leden cena listopad rozdíl 1+kk 3 252 400 Kč 3 512 592 Kč + 260 192 Kč (+ 8 %) 2+kk 4 271 667 Kč 4 613 400 Kč + 341 733 Kč (+ 8 %) 3+kk 5 514 672 Kč 5 955 846 Kč + 441 174 Kč (+ 8 %)

Jihočeský kraj

byt cena leden cena listopad rozdíl 1+kk 1 398 000 Kč 1 565 760 Kč + 167 760 Kč (+ 12 %) 2+kk 1 751 112 Kč 1 961 245 Kč + 210 133 Kč (+ 12 %) 3+kk 2 199 219 Kč 2 463 125 Kč + 263 906 Kč (+ 12 %)

Jihomoravský kraj

byt cena leden cena listopad rozdíl 1+kk 2 038 734 Kč 2 283 382 Kč + 244 648 Kč (+ 12 %) 2+kk 2 534 845 Kč 2 839 026 Kč + 304 181 Kč (+ 12 %) 3+kk 3 633 534 Kč 3 969 558 Kč + 336 024 Kč (+ 9,3 %)

Karlovarský kraj

byt cena leden cena listopad rozdíl 1+kk 1 380 450 Kč 1 477 082 Kč + 96 632 Kč (+ 7 %) 2+kk 1 450 000 Kč 1 551 500 Kč + 101 500 Kč (+ 7 %) 3+kk 2 103 334 Kč 2 250 567 Kč + 147 233 Kč (+ 7 %)

Královéhradecký kraj

byt cena leden cena listopad rozdíl 1+kk 1 803 000 Kč 1 983 300 Kč + 180 300 Kč (+ 10 %) 2+kk 2 200 000 Kč 2 420 000 Kč + 220 000 Kč (+ 10 %) 3+kk 2 987 675 Kč 3 286 443 Kč + 298 769 Kč (+ 10 %)

Liberecký kraj

byt cena leden cena listopad rozdíl 1+kk 1 190 000 Kč 1 273 300 Kč + 83 300 Kč (+ 7 %) 2+kk 1 723 451 Kč 1 878 562 Kč + 155 111 Kč (+ 9%) 3+kk 1 986 667 Kč 2 125 734 Kč + 139 067 Kč (+ 7 %)

Moravskoslezský kraj

byt cena leden cena listopad rozdíl 1+kk 814 005 Kč 895 406 Kč + 80 995 Kč (+ 10 %) 2+kk 1 351 000 Kč 1 486 100 Kč + 135 100 Kč (+ 10 %) 3+kk 2 112 343 Kč 2 323 577 Kč + 211 234 Kč (+ 10 %)

Olomoucký kraj

byt cena leden cena listopad rozdíl 1+kk 1 265 409 Kč 1 379 296 Kč + 113 887 Kč (+ 9%) 2+kk 2 274 325 Kč 2 479 014 Kč + 204 689 Kč (+ 9 %) 3+kk 2 767 728 Kč 3 016 824 Kč + 249 096 Kč (+ 9 %)

Pardubický kraj

byt cena leden cena listopad rozdíl 1+kk 1 403 900 Kč 1 628 524 Kč + 224 624 Kč (+ 16 %) 2+kk 2 187 561 Kč 2 537 571 Kč + 350 010 Kč (+ 16 %) 3+kk 3 043 567 Kč 3 430 538 Kč + 386 971 Kč ( + 12,7 %)

Plzeňský kraj

byt cena leden cena listopad rozdíl 1+kk 1 555 160 Kč 1 695 124 Kč + 139 964 Kč (+ 9 %) 2+kk 2 553 216 Kč 2 783 005 Kč + 229 789 Kč (+ 9 %) 3+kk 3 143 521 Kč 3 226 438 Kč + 82 917 Kč (+ 2,6 %)

Středočeský kraj

byt cena leden cena listopad rozdíl 1+kk 1 967 340 Kč 2 203 421 Kč + 236 081 Kč (+ 12 %) 2+kk 2 547 117 Kč 2 852 771 Kč + 305 654 Kč (+ 12 %) 3+kk 3 211 049 Kč 3 596 375 Kč + 385 326 Kč (+ 12 %)

Ústecký kraj

byt cena leden cena listopad rozdíl 1+kk 583 577 Kč 653 606 Kč + 70 029 Kč (+ 12 %) 2+kk 857 556 Kč 960 463 Kč + 102 907 Kč (+ 12 %) 3+kk 1 001 858 Kč 1 122 081 Kč + 120 223 Kč (+ 12 %)

Kraj Vysočina

byt cena leden cena listopad rozdíl 1+kk 967 098 Kč 1 044 466 Kč + 77 368 Kč (+ 8 %) 2+kk 1 711 039 Kč 1 847 922 Kč + 136 833 Kč (+ 8 %) 3+kk 2 326 500 Kč 2 512 620 Kč + 186 120 Kč (+ 8 %)

Zlínský kraj

byt cena leden cena listopad rozdíl 1+kk 1 596 096 Kč 1 787 628 Kč + 191 532 Kč (+ 12 %) 2+kk 2 390 510 Kč 2 677 371 Kč + 286 861 Kč (+ 12 %) 3+kk 3 248 461 Kč 3 438 276 Kč + 189 815 Kč (+ 5,8 %)

Průměrné prodejní ceny panelových a starších bytů v krajích.

Zdroj: REMAX, výpočet Blesku.