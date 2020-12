Rak

Do nového týdne vcházíte s úsměvem na tváři a užíváte si poslední dny tohoto roku naplno. Milí Raci, pokud si budete dělat věci po svém a přestanete řešit, co a jak vykonávají ostatní, přestanete se trápit. Nemíchejte se proto do starostí jiných.