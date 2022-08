Při střelbě v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku byla použita legálně držená soukromá zbraň, nešlo o služební zbraň. ČTK to řekla mluvčí krajské policie Simona Kyšnerová. Policie ve středu zasahovala v rodinném domě, kde zemřeli při násilném trestném činu čtyři lidé, dva dospělí a dvě malé děti.

Podle policie devětačtyřicetiletý muž zastřelil svou pětatřicetiletou družku a své dvě děti. Poté zbraň obrátil proti sobě. Muž podle informací ČTK pracoval jako strážník, žena byla policistka. Policie případ předběžně kvalifikovala jako trojnásobnou vraždu.

Kyšnerová ve středu potvrdila, že byla použita střelná zbraň. Neštěstí se stalo v klidné lokalitě s rodinnými domy. Čin byl policii nahlášen ve středu kolem 10:00. Oznámili ho rodinní příslušníci, kteří našli těla. Děti, děvčátka, byly v předškolním věku čtyři a šest let.

Na místě činu byli do večera krajští kriminalisté, soudní lékaři a specialisté z Odboru kriminalistické techniky a expertiz Brno. Přítomna byla také Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

"Dům stále střeží policisté. Kriminalisté na místě pracovali do pozdních nočních hodin a dnes se na místo opět vrátí. Stále prověřujeme okolnosti tragédie. Vzhledem k tomu, že podezřelý je mrtvý, není v současné době stíhána žádná osoba," řekla ČTK Kyšnerová. "Provádějí se soudní pitvy, zpracovávají a vyhodnocují se zajištěné stopy, rovněž se zpracovává a vyhodnocuje řada znaleckých posudků a zkoumání. Prověřování případu ještě několik měsíců potrvá," dodala.

Nejedná se o první letošní vícenásobnou vraždu na Vsetínsku. V obci Loučka koncem dubna podle policie jednatřicetiletý muž v rodinném domě usmrtil svou o rok starší ženu a jejich tři malé děti ve věku do pěti let. Poté nožem pořezal i sebe a nakonec způsobil výbuch domu. V červnu byl muž obviněn z vraždy a poslán do vazby.