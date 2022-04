Tereza H. konečně slaví vítězství! Nejvyšší soud v Islámábádu vydal písemný příkaz, který Češce dovoluje, aby opustila Pákistán a odletěla spolu se svým otcem do rodné země. Pětadvacetiletá rodačka z Uherského Hradiště se vrátí do domoviny po víc než čtyřech letech.

V pátek 8. dubna rozhodl Nejvyšší soud v pákistánském Islámábádu, že celníci Terezu H. už nadále nemohou zadržovat v zemi, a pětadvacetiletá žena se tak může vrátit do Česka. Nicméně ani po verdiktu nemohla rodačka z Uherského Hradiště opustit zemi. Musela počkat, až soudce vydá rozkaz, který jí umožní nasednout do letadla.

„Na základě písemného příkazu Nejvyššího soudu v Islámábádu se Tereza vrátí domů. Tereza a její otec čekají na písemné rozhodnutí Isámábádu,“ uvedl v sobotu 9. dubna pro Blesk místní zdroj, který případ Terezy sleduje od samého začátku. Podle něj že soudce Amir Farúq příkaz vydá nejdříve v pondělí 11. dubna, což se také stalo!

Tereza, která byla na letišti v Láhauru zadržena celníky v lednu 2018, se dočkala a po víc než čtyřech letech se může vrátit do rodné země. „Skvělá zpráva pro Terezu. Nejvyšší soud v Islámábádu vydal písemný příkaz. Tereza brzy opustí Pákistán. Soudce Amir Farúq vydal čtyřstránkový písemný verdikt. Tereza odnese tento písemný příkaz na letiště, odkud jí bude umožněno snadno odletět,“ uvedl zdroj a Blesku poskytl k nahlédnutí dokument, který soudce vydal.

„Navrhovatelka byla zatčena na letišti v Láhauru dne 10. ledna 2018 na základě tvrzení, že měla v držení 8,5 kilogramů heroinu,“ stojí na začátku příkazu s tím, že později byla soudem odsouzena k 8 letům a 8 měsícům ve vězení. Proti rozsudku se ale odvolala a 1. listopadu minulého roku byla zproštěna obžaloby. Tereza však ani po zproštění obžaloby a propuštění z vězení nemohla odletět ze země. Do jejího případu se vložili celníci, kteří zadržovali její osobní věci a cestovní pas. Tereza se tak opět zapletla do soudního sporu.

„Právní zástupce celníků se domnívá, že by Tereze nemělo být dovoleno vrátit se domů,“ uvedl zdroj tehdy. Nakonec však její věci byly odevzdány jejímu advokátovi Sajf ul-Mulúkovi a Tereza vyhrála spor u soudu. „Právní zástupce navrhovatelky mimo jiné tvrdil, že ve světle rozsudku Nejvyššího soudu byla navrhovatelka zproštěna viny a není proti ní vedeno žádné řízení. Bylo předloženo, že je cizí státní příslušnosti a musí se vrátit do své země, že odmítnutí vydat povolení k odjezdu odpůrcem je bez jakéhokoli zdůvodnění nebo podkladu,“ stojí ve výše zmíněném příkazu s tím, že ačkoliv byla Tereza zproštěna obžaloby, celníci se nevzdali a napadli rozhodnutí soudu.

Probíhá tedy trestní odvolání, které podalo státní zastupitelství. Právě prokurátor se obává, že poté, co Tereza opustí Pákistán, v případě, že dojde v jejím případu opět ke zvratu, nevrátí se do Pákistánu, aby nastoupila do výkonu trestu. Nicméně podle příkazu vydaném Farúqem, ani tento argument nestačí k tomu, aby Tereze bránili vycestovat ze země, „protože neexistuje žádný zákon, že by osoba měla zůstat v zemi," píše Farúq v příkazu.

