Už jsou to víc jak čtyři roky, co na pákistánském letišti v Láhauru celníci zadrželi Terezu H. V zavazadlech plavovlasé Češky našli bezmála devět kilogramů heroinu. Soud se táhl dlouho a nakonec ji poslal na 8 let a 8 měsíců do vězení. V listopadu minulého roku ji však zprostil viny. Nadále ale zůstává v Pákistánu. Za léta strávená v muslimské zemi se neuvěřitelně změnila! Do země v jižní Asii přiletěla jako usměvavá platinová blondýnka v módním oblečení a ve vězení se z ní stala brunetka, která se neostýchala nosit šátek.