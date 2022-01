Pětadvacetiletá Tereza H., která byla zadržena v lednu roku 2018 v pákistánském Láhauru, se stále nemůže vrátit do České republiky. Přestože po komplikovaných tahanicích konečně dostala své osobní věci včetně cestovního pasu, podle europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) jí pákistánské úřady zatím nevydají výjezdní víza. Ta by měla oficiálně dostat až poté, co se rozhodne o odvolání celníků, kteří chtějí Terezin případ znovu dostat před soud.