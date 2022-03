Tereza H. chtěla odjet z Pákistánu: Z letiště ji prý deportovali!

Češka Tereza H. (25), kterou soud v listopadu po letech strávených ve vězení zprostil obvinění z pašování drog, stále zůstává v Pákistánu. Prý se pokusila ze země odletět zpět do České republiky, byla však z letiště deportována. Údajně ji nechají odletět pouze, pokud předloží potvrzení od ministerstva.

Tereza H. byla zatčena v lednu 2018 na letišti v Láhauru. V jejím kufru bylo téměř neuvěřitelných devět kilo heroinu. O rok později byla mladá žena odsouzena k více než osmi letům ve vězení. Rozsudek byl nepravomocný a Tereza se proti němu snažila odvolat. Než konečně došlo na to, že bylo její odvolání projednáno, strávila Češka v pákistánském vězení několik let. V listopadu 2021 konečně dosáhla svého a soud ji obvinění zprostil. Celníci ale s tímto rozhodnutím nesouhlasí a proti rozsudku se odvolali.

Doufala, že Vánoce již oslaví s rodinou, to se však spletla. Nejprve trvalo dlouho, než ji vůbec z věznice propustili. Na svobodu se dostala 20. listopadu, přestože byla zproštěna už první den tohoto měsíce. Pak přišly další komplikace, celníci Tereze nechtěli vydat zabavené věci. Soud nakonec rozhodl, že jí její věci mají být vráceny. Bez víza však domů nemůže a to jí má být vydáno až poté, co rozhodne odvolací soud.

Podle zdroje Blesku, který sleduje Terezin případ od samého začátku, měla být mladá Češka deportována z letiště v Islámábádu, hlavním městě Pákistánu. „Tereza přes ambasádu požádala Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo vnitra, aby směla odcestovat do své země,“ sdělil zdroj s tím, že ministerstva jí odpověděla, že k Nejvyššímu soudu bylo podáno odvolání, a ona proto nemůže opustit Pákistán.

„Tereza podala žádost k Nejvyššímu soudu, v níž žádala, aby směla zemi opustit. Tvrdila, že jí celníci a jiné agentury berou svobodu,“ uvedl zdroj a dodal, že prý namítala, že ji soud zprostil viny, aby se mohla vrátit do země. Terezin právník Saif ul Malúk odmítl upřesnit, kdy se Češka pokoušela odletět z Pákistánu.